Canoa velocità, Giochi del Mediterraneo 2018: tutte in finale le cinque imbarcazioni azzurre

Iniziano bene i Giochi del Mediterraneo per la spedizione azzurra della canoa velocità in Spagna: a Tarragona l’Italia ha piazzato un equipaggio in ognuna delle cinque finali che domani assegneranno le medaglie. In quattro casi sono bastate le batterie, mentre Irene Burgo è stata costretta a passare dalla semifinale.

Nel K1 500 metri femminile Irene Burgo, dopo il quinto posto nella prima batteria in 1’58″754, ha vinto la semifinale in 1’56″146, mentre nel K1 500 metri maschile Alessandro Gnecchi ha staccato il pass per la finale grazie al terzo posto nella prima batteria in 1’40″071.

Nel K1 200 metri femminile Francesca Genzo ha centrato il terzo posto nella prima batteria in 41″921, mentre nel K1 200 metri maschile Manfredi Rizza si è classificato terzo nella prima batteria in 35″394. Nel K2 500 metri Giulio Dressino e Nicola Ripamonti sono giunti secondi nella prima batteria in 1’32″999.













Foto: Pier Colombo

