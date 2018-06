Tiro con l’arco, Giochi del Mediterraneo 2018: le squadre azzurre si fermano in semifinale. Sarà corsa al bronzo

I due terzetti azzurri si fermano entrambi in semifinale nelle prove a squadre di tiro con l’arco dei Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona, domattina ci si giocherà comunque la medaglia nelle finali per il bronzo.

Nel Team Event maschile il terzetto azzurro composto da David Pasqualucci, Marco Galiazzo e Amedeo Tonelli si era guadagnato l’accesso diretto ai quarti di finale grazie al secondo posto nel ranking round. Qui gli azzurri hanno battuto agevolmente la Grecia per 6-0 dominando soprattutto nel primo e nel terzo parziale e così facendo si sono qualificati per la semifinale contro la Slovenia. Nell’incontro contro gli sloveni i tre arcieri italiani sono partiti benissimo, portandosi a casa i primi due parziali per 55-53 e 52-50, ma nel terzo gli avversari guidati da Gasper Strajhar sono saliti di livello e hanno prima accorciato le distanze vincendo il set 57-56 per poi impattare l’incontro imponendosi anche nel quarto per 56-54. Nel parziale di spareggio (in cui si tira solo una freccia a testa) l’Italia ha totalizzato 24 punti, frutto di un 9, di un 8 e di un 7 che non sono bastati per andare in finale, infatti gli sloveni hanno concluso con 26 punti.

Nel Team Event femminile la squadra azzurra formata da Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Tanya Giada Giaccheri si era garantita l’accesso diretto alla semifinale grazie alla prestazione nel ranking round di ieri. In semifinale le azzurre hanno sfidato le padrone di casa spagnole; dopo un inizio a rilento nel primo set (perso 55-50) le nostre portacolori hanno giocato un grandissimo secondo parziale da 57 pareggiando così la sfida. Il terzo set è stato invece caratterizzato da punteggi bassi e ha visto prevalere la Spagna di un solo punto (52-51) nonostante un 6 finale delle iberiche, nel quarto invece le azzurre dopo il primo 10 hanno fatto cinque 8 consecutivi abbandonando così la speranza di giocarsi l’oro.

Domattina la squadra maschile si giocherà il bronzo contro la Spagna, mentre il team femminile si giocherà la medaglia contro la Turchia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo FB David Pasqualucci