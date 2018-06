Tour de France 2018: su che canali vederlo in tv. Gli appuntamenti e i programmi su Rai ed Eurosport

Sabato 7 luglio scatterà la 105ma edizione del Tour de France. Anche quest’anno la Grande Boucle sarà l’evento clou della stagione ciclistica con i migliori corridori del mondo che si sfideranno per la conquista della mitica maglia gialla. Una sfida lunga 21 tappe, tra pavé, cronometro e arrivi in salita, per uno spettacolo assicurato. Andiamo quindi a scoprire come vedere in tv il Tour de France 2018.

RAI

Come di consueto sarà la Rai a trasmettere in diretta tutte le tappe in chiaro. Il palinsesto della tv di stato sarà simile a quello del Giro d’Italia. Si partirà alle 13.45 (gli orari possono variare in base alla tappa) su RaiSport con Anteprima Tour, poi dalle 15.00 su Rai 3 si entrerà nel vivo della corsa con la diretta fino al traguardo. Dopo l’arrivo dei corridori, alle 17.15 circa, ci sarà l’immancabile Processo alla Tappa, in cui verrà analizzato quanto successo in corsa. Infine alle 23.30 su RaiSport ci sarà Tour di Sera con la sintesi della tappa.

EUROSPORT

Anche Eurosport offrirà una copertura completa del Tour de France con la diretta di tutte le tappe. Dopo l’arrivo dei corridori ci saranno poi analisi e approfondimenti contenuti in Tour Extra, mentre nel corso della giornata verranno mostrati sintesi ed highlight della tappa.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo