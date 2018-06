Tour de France 2018, Mikel Landa: “Sono in forma, voglio vincere. La Movistar sarà dura da battere”

“Voglio vincere il Tour de France”. Obiettivo chiaro per Mikel Landa a poco meno di tre settimane del via del Tour de France 2018. Il 28enne spagnolo della Movistar ha rilasciato una lunga intervista a Marca in cui ha spiegato le sue prospettive in vista della Grande Boucle, vi proponiamo di seguito i tratti salienti.

Condizione: “Ho una buona forma, sono motivato ed eccitato. Mancano ancora 20 giorni alla partenza del Tour, a 30 dall’inizio delle tappe di montagna. Tutto va secondo i piani. La cronometro al Giro di Svizzera? È stata una brutta giornata, ma non c’è motivo per preoccuparsi. L’anno scorso ho dovuto riposare dopo il Giro d’Italia. Quest’anno arrivo invece in progressione, è diverso”.

La squadra: “Il rapporto con Quintana e Valverde è molto buono. Nairo e io abbiamo corso al Giro dei Paesi Baschi e in Svizzera, ci siamo intesi bene. Con Alejandro ci si capisce al volo, perché è sempre tranquillo, ama molto la bici e lo trasmette. Penso che la Movistar potrà essere la squadra più forte quest’anno al Tour e saremo sicuramente all’altezza del Team Sky”.

Il percorso: “Le prime tappe sono molto insidiose, perché elementi come il vento, le condizioni della strada o le cadute non possono essere controllate. La tappa che più temo è quella del pavé, mentre punterò su quella dell’Alpe d’Huez e dei Pirenei”.

Il duello con Froome: “In questo momento è il favorito, visto che ha vinto quattro Tour e arriva dal successo al Giro. Io spero che paghi lo sforzo. Per me è una buona opportunità, il percorso è molto montuoso e ci sono fasi difficili da controllare, che possono agevolare uno scalatore come me”.

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto / Ferrari