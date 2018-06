Tour de France 2018: l’incognita Tom Dumoulin. Le fatiche del Giro potrebbero farsi sentire. Obiettivo tappe o classifica generale?

Al Tour de France 2018 ci sarà l’incognita legata a Tom Dumoulin, che potrebbe cambiare gli equilibri della corsa. Il 27enne olandese in questa stagione ha infatti deciso di correre sia il Giro che il Tour, ma resta da capire se nella Grande Boucle il capitano della Sunweb scelga di puntare tutto sulla classifica generale oppure abbia come obiettivo primario quello di vincere una tappa. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Dumoulin per questo Tour.

L’olandese ha chiuso il Giro d’Italia al secondo posto, sfiorando una clamorosa doppietta e da quel momento ha corso solo all’Hammer Series ad inizio giugno. Praticamente impossibile dire quindi quale sia la sua condizione di forma, ma le fatiche accumulate nella Corsa Rosa potrebbero farsi sentire in modo consistente visto anche il percorso particolarmente esigente. Inoltre questa è una prova inedita per l’olandese, visto che non ha mai portato a termine due Grandi Giri consecutivi.

Sulla carta Dumoulin partirà con l’obiettivo di curare la classifica per un piazzamento, ma soprattutto cercare di cogliere un successo di tappa. Infatti al Giro il nativo di Maastricht è riuscito a centrare la vittoria solo nella cronometro inaugurale di Gerusalemme. Per questo motivo il portacolori della Sunweb vorrà sicuramente lasciare un segno in salita alla Grande Boucle, provando a vincere un tappone di montagna, visto che ci sono alcuni arrivi che potrebbero adattarsi bene alle sue caratteristiche. In tal senso Dumoulin potrebbe spostare gli equilibri della corsa, diventando un avversario in più da controllare per il podio, oppure una mina vagante in salita.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo