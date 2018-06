Tour de France 2018: le date delle 21 tappe e le stellette di difficoltà. Un percorso mai così vario

Da sabato 7 a domenica 29 luglio si svolgerà il Tour de France 2018. La Grande Boucle raggiunge quest’anno la sua 105ma edizione, che si preannuncia particolarmente spettatore sia per il percorso scelto dagli organizzatori che per la qualità dei corridori al via. Un evento globale, che terrà incolati alla tv milioni di appassionati in tutto del mondo. I riflettori saranno puntati ancora su Chris Froome, che andrà a caccia dell’accoppiata Giro-Tour, nonché il quarto grande giro consecutivo. L’Italia punterà su Vincenzo Nibali, pronto a ripetere l’impresa del 2014, poi troveremo anche Nairo Quintana, Romain Bardet, Richie Porte e molti altri.

La lotta per la maglia gialla si vivrà attraverso 21 tappe, con un percorso mai così vario. Infatti saranno presenti due cronometro, una individuale e una a squadre, otto tappe pianeggianti, tra cui la insidiosissima frazione sul pavè e cinque tappe collinari, con i muri. Infine i corridori dovranno affrontare anche sei tapponi di montagna distribuiti tra Alpi, Pireni e Massico Centrale, con tre arrivi in salita. Di seguito l’elenco completo con tutte le tappe del Tour de France 2018, con le date e stellette di difficoltà.

LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2018

Sabato 7 luglio – Prima tappa: Noirmoutier-en-l’Île-Fontenay-le-Comte 201 km *

Domenica 8 luglio – Seconda tappa: Mouilleron-Saint-Germain-La Roche-sur-Yon 182 km *

Lunedì 9 luglio – Terza tappa: Cholet-Cholet: cronometro a squadre 35:5 km ****

Martedì 10 luglio – Quarta tappa: La Baule- Sarzeau 195 km *

Mercoledì 11 luglio – Quinta tappa: Lorient-Quimper 204 km **

Giovedì 12 luglio – Sesta tappa: Brest-Mûr de Bretagne Guerlédan 181 km ***

Venerdì 13 luglio – Settima tappa: Fougères-Chartres 231 km **

Sabato 14 luglio – Ottava tappa: Dreux-Amiens Métropole 181 km *

Domenica 15 luglio Nona tappa: – Arras Citadelle-Roubaix 156 km *****

Lunedì 16 luglio – Primo giorno di riposo

Martedì 17 luglio – Decima tappa: Annecy-Le Grand-Bornand 158 km *****

Mercoledì 18 luglio – Undicesima tappa: Albertville-La Rosière Espace San Bernardo 108 km ****

Giovedì 19 luglio – Dodicesima tappa Bourg-Saint-Maurice Les Arcs-Alpe d’Huez 175 km *****

Venerdì 20 luglio – Tredicesima tappa: Bourg d’Oisans-Valence 169 km *

Sabato 21 luglio – Quattordicesima tappa: Saint-Paul-Trois-Châteaux-Mende 188 km ***

Domenica 22 luglio – Quindicesima tappa: Millau-Carcassonne 181 km **

Lunedì 23 luglio – Secondo giorno di riposo

Martedì 24 luglio – Sedicesima tappa: Carcassonne-Bagnères-de-Luchon 218 km ****

Mercoledì 25 luglio – Diciassettesima tappa: Bagnères-de-Luchon-Saint-Lary-Soulan 65 km *****

Giovedì 26 luglio – Diciottesima tappa: Trie-sur-Baïse-Pau 171 km *

Venerdì 27 luglio – Diciannovesima tappa: Lourdes-Laruns 200 km *****

Sabato 28 luglio – Ventesima tappa: Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette cronometro individuale 31 km *****

Domenica 29 luglio – Ventunesima tappa: Houilles-Paris Champs-Élysées 116 km *

Foto: Valerio Origo