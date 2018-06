Ciclismo, Campionati Italiani 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti

I migliori corridori azzurri si ritroverà sabato 30 giugno a Darfo Boario Terme (Brescia) per la gara in linea dei Campionati Italiani 2018 di ciclismo. Al via troveremo infatti atleti del calibro di Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Gianni Moscon ed Elia Viviani, che insieme a molti giovani si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore. Andiamo quindi a scoprire l’elenco completo dei partecipanti per i Campionati Italiani 2018 di ciclismo.

STARTLIST CAMPIONATI ITALIANI 2018

AG2R LA MONDIALE

1 Matteo MONTAGUTI

AMORE & VITA – PRODIR

2 MIRKO TROSINO

3 Davide GABBURO

4 Marco BERNARDINETTI

ANDRONI – SIDERMEC

5 Francesco GAVAZZI

6 Davide BALLERINI

7 Fausto MASNADA

8 Alessandro BISOLTI

9 Andrea VENDRAME

10 Mattia CATTANEO

11 Mattia FRAPPORTI

12 Matteo MALUCELLI

13 Manuel BELLETTI

14 Matteo SPREAFICO

15 Raffaello BONUSI

16 Marco BENFATTO

17 Marco FRAPPORTI

ASTANA

18 Davide VILLELLA

19 Oscar GATTO

20 Moreno MOSER

21 Dario CATALDO

22 Riccardo MINALI

BAHRAIN – MERIDA

23 Vincenzo NIBALI

24 Manuele BOARO

25 Sonny COLBRELLI

26 Antonio NIBALI

27 Franco PELLIZOTTI

28 Valerio AGNOLI

29 Niccolo BONIFAZIO

30 Enrico GASPAROTTO

31 Domenico POZZOVIVO (R)

32 Giovanni VISCONTI (R)

BARDIANI-CSF

33 Andrea Guardini

34 Giovanni Carboni

35 Simone Andreetta

36 Daniel Savini

37 Mirco Maestri

38 Paolo Simion

39 Enrico Barbin

40 Alessandro Tonelli

41 Manuel Senni

42 Umberto Orsini

43 Giulio Ciccone

44 Luca Wackermann

45 Lorenzo Rota

46 Simone Sterbini

BIESSE CARRERA GAVARDO

47 Andrea ZANARDINI

48 Enrico LOGICA

49 Enrico SALVADOR

50 Alberto AMICI

51 Simone RAVANELLI

BMC RACING

52 Damiano CARUSO

53 Alberto BETTIOL

54 Alessandro DE MARCHI

BORA – HANSGROHE

55 Matteo PELUCCHI

56 Cesare BENEDETTI

57 Daniel OSS

58 Davide FORMOLO

CAJA RURAL – RGA

59 Danilo CELANO

D’AMICO UTENSILNORD

60 Francesco BETTINI

61 Emanuele ONESTI

62 Nicolas SAMPARISI

63 Ettore CARLINI

64 Angelo RAFFAELE

65 ANDREA GAROSIO

DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM

66 Iuri FILOSI

67 Mauro FINETTO

GROUPAMA – FDJ

68 Jacopo GUARNIERI

69 Davide CIMOLAI

ISRAEL CYCLING ACADEMY

70 Kristian SBARAGLI

MITCHELTON – SCOTT

71 Matteo TRENTIN

MSTINA – FOCUS

72 Nicolas MARINI

73 Federico ZURLO

74 Riccardo STACCHIOTTI

NIPPO – FANTINI – EUROPA OVINI

75 Alan MARANGONI

76 Marco TIZZA

77 Nicola BAGIOLI

78 Simone PONZI

79 Damiano CIMA

80 Damiano CUNEGO

81 Ivan SANTAROMITA

82 Marco CANOLA

83 Filippo ZACCANTI (R)

84 Imerio CIMA (R)

QUICK-STEP FLOORS

85 Eros CAPECCHI

86 Fabio SABATINI

87 Davide MARTINELLI

88 Elia VIVIANI

SANGEMINI MGKVIS

89 ANTONIO DI SANTE

90 Michele GAZZARA

91 Niccolo’ SALVIETTI

92 Paolo TOTÒ

93 Nicola GAFFURINI

94 Dario PUCCIONI

95 Michele SCARTEZZINI

96 Attilio VIVIANI

97 Matteo DRAPERI (R)

SOVAC NATURA4EVER

98 Davide REBELLIN

SPORTING / TAVIRA

99 Nicola TOFFALI

100 Rinaldo NOCENTINI

KATUSHA – ALPECIN

101 Matteo FABBRO

LOTTONL – JUMBO

102 Enrico BATTAGLIN

SKY

103 Leonardo BASSO

104 Salvatore PUCCIO

105 Gianni MOSCON

106 Diego ROSA

TEAM VORARLBERG

107 Davide Orrico

TREK – SEGAFREDO

108 Fabio FELLINE

109 Eugenio ALAFACI

110 Nicola CONCI

111 Giacomo NIZZOLO

112 Gianluca BRAMBILLA

UAE TEAM EMIRATES

113 Marco Marcato

114 Matteo Bono

115 Oliviero Troia

116 Valerio Conti

117 Manuele Mori

118 Edward Ravasi

119 Simone Consonni

120 Diego Ulissi

121 Simone Petilli (R)

122 Filippo Ganna (R)

123 Fabio Aru (R)

124 Roberto Ferrari (R)

WANTY – GROUPE GOBERT

125 Simone ANTONINI

126 Andrea PASQUALON

WILIER – SELLE ITALIA

127 Giuseppe FONZI

128 Jacopo MOSCA

129 Alex TURRIN

130 Edoardo ZARDINI

131 Matteo BUSATO

132 Jakub MARECZKO

133 Luca PACIONI

134 Filippo POZZATO

135 Luca RAGGIO (R)

136 Marco COLEDAN (R)

137 Massimo ROSA (R)

138 Simone BEVILACQUA (R)

139 Simone VELASCO (R)

140 Liam BERTAZZO (R)

Fonte: SpazioCiclismo

Foto: Pier Colombo