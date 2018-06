Tour de France 2018: Bauke Mollema a caccia della top-10, ma sarà difficile rimanere tre settimane a ruota dei migliori

Bauke Mollema sarà il capitano del team Trek-Segafredo durante il Tour de France 2018, dal 7 al 29 luglio. Il 31enne olandese possiede le potenzialità per puntare alla top-10 nella graduatoria generale, anche se mai come nella corrente edizione sarà complicato ottenere un risultato del genere.

Nella passata stagione il corridore della ex-RadioShack ha partecipato sia al Giro d’Italia sia alla Grande Boucle, ottenendo un ottimo settimo piazzamento nella Corsa Rosa, per poi ben figurare anche nel mese di luglio con il successo nella quindicesima frazione e il diciassettesimo posto nella generale. Quest’anno invece Mollema ha deciso di prepararsi per affrontare soltanto il Tour: il sesto posto ottenuto alla Freccia Vallone aveva dato ottimi riscontri, ma nelle ultime settimane precedenti al grande appuntamento non ha convinto, ottenendo soltanto il 12° al Giro di Svizzera senza mai incidere nella corsa a tappe elvetica. Ovviamente la differenza tra un evento di nove giorni e un Grande Giro è notevole e con molta probabilità l’olandese avrà voluto seguire un percorso analogo a quello di Nibali al Giro del Delfinato (ossia non puntare alla classifica, ma testare soltanto la propria condizione fisica), comunque sia potremmo vedere esclusivamente sulle strade transalpine se riuscirà a tenere la ruota dei migliori per tutto il corso delle tre settimane. Non parte come favorito nella cronosquadre, anche se non dovrebbe perdere tempo prezioso per scendere in classifica generale; lo intimorisce di più il pavé, terreno nel quale l’uomo di classifica della Trek-Segafredo potrebbe soffrire.

Attualmente non sono ancora ufficializzati i nomi degli uomini che prenderanno parte alla 105a edizione della Grande Boucle insieme alla casa ciclistica statunitense con sede in Belgio. Finora è certo che ad affiancare il proprio capitano saranno presenti il colombiano Jarlison Pantano e il tedesco John Degenkolb, due gregari piuttosto affidabili.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo