Tiro con l’arco, Giochi del Mediterraneo 2018: Lucilla Boaro straripante, in finale per l’oro! Sfida a Galisteo Cruz per diventare Regina

Una straordinaria Lucilla Boari è in finale per l’oro nel torneo individuale di tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. La cavalcata dell’arciera italiana è stata fantastica e culminerà domattina con la finale contro la spagnola Monica Galisteo Cruz, anche se comunque vada la partita di domani l’azzurra guadagna la prima medaglia della spedizione tricolore di tiro con l’arco a Tarragona.

Grazie al secondo posto nel ranking round di ieri, Lucilla Boari si è guadagnata l’accesso diretto agli ottavi di finale in cui ha sconfitto 6-0 l’egiziana Mansour, mentre Tatiana Andreoli ha perso contro la turca Aktuna. Ai quarti è andato in scena un derby tutto italiano contro Tanya Giada Giaccheri (che in precedenza si era sbarazzata della francese Bardary per 7-1) in cui Boari è andata in svantaggio 4-0 per poi vincere all’ultima freccia il terzo e il quarto set. Nel parziale decisivo le azzurre sono arrivate in parità prima dell’ultima freccia, ma qui la nativa di Mantova è stata più fredda di Giaccheri la quale ha fatto un 6 insufficiente a fare meglio del 9 di Boari. In semifinale la portacolori nostrana ha battuto la padrona di casa spagnola Alicia Marin Martinez per 7-1 con i seguenti parziali: 28-27, 27-26, 28-28, 27-23.

Al maschile hanno invece deluso le aspettative i tre arcieri azzurri. David Pasqualucci (uno dei favoriti) è uscito di scena ai sedicesimi di finale per mano del greco Aerikos mentre Amedeo Tonelli e Marco Galiazzo sono arrivati sino ai quarti, in cui sono stati eliminati rispettivamente dal turco Gulacar (6-4) e dall’iberico Acha Gonzalez (6-2). Sicuramente ci si aspettava qualcosa in più da Pasqualucci e Galiazzo, mentre Tonelli ha giocato un buon torneo in cui ha passato due turni alla freccia di spareggio e ha sconfitto uno dei favoriti, lo spagnolo Alvarino Garcia.

Foto: Lucilla Boari- FITArco