Tiro con l’arco, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Il tiro con l’arco sarà presente nel programma dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona e si gareggerà solo nella specialità dell‘arco olimpico. Le gare si svolgeranno presso l’Estadio de Atletismo de Camp Clar dal 22 al 24 giugno e saranno in palio complessivamente 4 titoli (le finali saranno tutte domenica 24).

Lo staff tecnico azzurro ha deciso di convocare 6 atleti per le gare individuali e a squadre, inclusi i campioni iridati in carica a squadre David Pasqualucci e Marco Galiazzo che saranno affiancati da Amedeo Tonelli. Al femminile saranno presenti le campionesse del mondo junior in carica Lucilla Boari e Tatiana Andreoli, insieme a Tanya Giada Giaccheri. Tutti i nostri atleti parteciperanno alle gare a squadre e a quelle individuali e cercheranno di confermare lo strapotere dimostrato dall’Italia in occasione dell’ultima edizione dei Giochi a Mersin, dove fummo capaci di vincere 6 medaglie (2 ori, 1 argento e 3 bronzi).

Vi ricordiamo che su OA Sport potrete seguire i Giochi del Mediterraneo tramite le dirette live testuali delle gare. Inoltre le gare saranno visibili in streaming su Olympic Channel, mentre non è prevista la copertura televisiva.













CALENDARIO, PROGRAMMA E ORARI

Venerdì 22 giugno

09:00 Qualificazioni individuali 1 femminili

09:45 Qualificazioni individuali 1 maschili

11:20 Qualificazioni individuali 2 maschili e femminili

13:10 Individuale, 24esimi di finale maschili e femminili

Sabato 23 giugno

09:45 Team event, 18esimi di finale maschili

10:30 Team event, 18esimi di finale femminili

11:30 Team event, quarti di finale maschili e femminili

12:00 Team event, semifinali femminili

12:00 Team event, semifinali maschili

16:45 Individuale, sedicesimi di finale maschili e femminili

17:20 Individuale, ottavi di finale maschili e femminili

17:55 Individuale, quarti di finale maschili e femminili

18:30 Individuale, semifinali maschili

18:30 Individuale, semifinali femminili

Domenica 24 giugno

10:00 Team event, finale per il bronzo femminile

10:22 Team event, finale per l’oro femminile

10:44 Team event, finale per il bronzo maschile

11:06 Team event, finale per l’oro maschile

11:30 Individuale, finale per il bronzo femminile

11:45 Individuale, finale per l’oro femminile

12:00 Individuale, finale per il bronzo maschile

12:15 Individuale, finale per l’oro maschile