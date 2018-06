Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Salt Lake City 2018: otto azzurri restano in gara, mixed team fuori al primo turno

Restano in gara otto azzurri a Salt Lake City, dove si sta svolgendo la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco. Nella nottata italiana si sono svolti i primi incontri del tabellone principale, con i nostri portacolori che hanno fatto complessivamente una buona prova. Nulla da fare invece nel mixed team dove l’Italia esce di scena al primo turno in entrambe le gare. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati.

Partiamo dall’arco olimpico dove al maschile accedono ai sedicesimi Mauro Nespoli e Michele Frangilli. Il primo ha superato nettamente per 7-1 il finlandese Olavi Antti Vikstrom e nel prossimo turno incontrerà il cileno Ricardo Soto. Il veterano Frangilli ha invece battuto 7-3 il canadese Hamilton Nguyen e ora avrà la difficile sfida con l’olandese Steve Wijler. Eliminato invece al secondo turno Marco Morello, sconfitto 6-4 dall’atleta di Taipei Chun-Hen Wei. Al femminile avanzano Vanessa Landi, che supera 6-4 la brasiliana Ane Marcelle Dos Santos è sfiderà Chia-Mao Peng di Taipei, e Jessica Tomasi che batte allo shoot off la giapponese Tomoka Ohashi 6-5 (9-6) e affronterà la forte olandese Maja Jager. Fuori invece Claudia Mandia battuta allo shoot off dalla messicana Mariana Avitia 6-5 (X-9).

Passiamo al compound, dove Viviano Mior vince il derby azzurro con Federico Pagnoni dopo due shoot off 146-146 (X-X; 10-9) e affronterà ai sedicesimi il croato Domagoj Buden. Sergio Pagni, che era già qualificato direttamente, sfiderà invece l’australiano Hamish Thompson. Supera il turno anche Marcella Tonioli, che batte 140-135 la portoricana Marla Cintron, ma ora si troverà di fronte la numero uno del tabellone, la colombiana Sara Lopez. Era già qualificata di diritto Irene Franchini, che affronterà la francese Sandra Herve. Eliminata invece Laura Longo, superata 145-140 dalla filippina Amparo Amaya Cojuangco. Infine nel mixed team Nespoli e Landi vengono superati 6-2 dall’India (Kumari-Das), mentre Franchini e Pagni si arrendono 149-147 a Taipei (Chen-Lin).

Foto: World Archery