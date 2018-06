Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Salt Lake City 2018: Italia in finale per il terzo posto nell’arco olimpico maschile

L’Italia approda alla finale per il terzo posto nell’arco olimpico a squadre maschile nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco. A Salt Lake City Mauro Nespoli, dopo l’impresa nell’individuale in cui si giocherà la finalissima, insieme ai compagni di squadra Michele Frangilli e Marco Morello potrà giocarsi il podio nella gara a squadre.

Il terzetto azzurro ha aperto con la vittoria con la Germania per 5-3, poi ha superato allo shoot off gli Stati Uniti 5-4 (27-26) raggiungendo così la semifinale. Qui però l’Italia si è dovuta arrendere all’Olanda per 5-1 e sfiderà domenica la Malesia per il terzo gradino del podio. La finale sarà invece tra Olanda e Cina. Fuori al primo turno la squadra femminile formata da Vanessa Landi, Jessica Tomasi e Claudia Mandia, che è stata sconfitta 5-3 dalla Colombia. Finale tra Taipei e Messico.

Nel compound l’Italia si ferma ai quarti con entrambe le squadre. Al maschile Sergio Pagni, Federico Pagnoni e Viviano Mior vengono battuti allo shoot off dal Messico con il punteggio di 222-222 (29-28). Messicani che approdano poi in finale, dove sfideranno gli Stati Uniti. In campo femminile invece Marcella Tonioli, Irene Franchini e Laura Longo vengono superata 221-220 da Taipei, che anche qui va in finale dove affronterà la Colombia.

Foto: World Archery