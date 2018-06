Tiro con l’arco, Coppa del Mondo 2018: i convocati dell’Italia per la tappa di Salt Lake City. Ci sono Nespoli e Landi

La Coppa del Mondo 2018 di tiro con l’arco farà tappa a Salt Lake City (USA) dal 19 al 24 giugno. L’Italia sarà presente al terzo appuntamento stagionale e sono stati ovviamente chiamati in causa gli azzurri meglio piazzati nelle varie classifiche e ancora in corsa per la qualificazione alla Finale di Samsun in programma a settembre.

Nell’arco olimpico maschile si punterà su Mauro Nespoli, terzo in classifica generale, che sarà affiancato da Marco Morelli e Michele Frangilli, all’esordio stagionale. Tra le donne spazio a Vanessa Landi (sesta in classifica) che tirerà insieme a Jessica Tomasi e Claudia Mandia. Di seguito gli azzurri convocati per la terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di tiro con l’arco.

ARCO OLIMPICO (maschile): Mauro Nespoli, Marco Morello, Michele Frangilli

ARCO OLIMPICO (femminile) – Vanessa Landi, Jessica Tomasi, Claudia Mandia

COMPOUND (maschile): Sergio Pagni, Federico Pagnoni, Viviano Mior

COMPOUND (femminile): Marcella Tonioli, Irene Franchini, Laura Longo













Foto: World Archery