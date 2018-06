Tiro a volo, Coppa del Mondo Siggiewi 2018: nel trap misto secondi Buccolieri-Stanco, terzi Pellielo-Rossi

Si chiude in maniera quasi perfetta la tappa maltese di Coppa del Mondo di tiro a volo: a Siggiewi nella gara del trap misto l’Italia piazza ben due coppie sul podio: Emanuele Buccolieri e Silvana Stanco chiudono al secondo posto dopo aver vinto le eliminatorie, mentre Giovanni Pellielo e Jessica Rossi salgono sul terzo gradino del podio. Vittoria per Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga.

Dopo le eliminatorie, vinte da Italia 2 di Buccolieri-Stanco, con Italia 1 di Pellielo-Rossi quinta dopo uno shoot off a cinque per due posti in finale, l’atto conclusivo ha visto ben comportarsi entrambe le coppie azzurre, che hanno centrato il podio mancando però l’appuntamento con il successo.

La vittoria è andata alla coppia slovacca con 42/50, che ha superato la migliore delle coppie italiane, fermatasi a 39/50. Eliminata in terza posizione, con 31/40 l’altra coppia azzurra. Ai piedi del podio resta Spagna 1 di Fatima Galvez ed Alberto Fernandez con 25/35, mentre Spagna 2 di Beatriz Martinez ed Antonio Bailon chiude quinta con 19/30. Sesta e prima delle finaliste ad essere eliminate, Slovacchia 2 di Jana Spotakova e Marian Kovacocy con 16/25.













Foto: FITET

roberto.santangelo@oasport.it