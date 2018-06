Tiro a volo, Giochi del Mediterraneo 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Pellielo e Rossi vogliono ripetersi

Il conto alla rovescia per l’attesa cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2018 sta per esaurirsi. Fra meno di due giorni i tiratori saliranno in pedana per le gare di fossa olimpica, tra cui i nostri quattro portacolori: Giovanni Pellielo (portabandiera della delegazione italiana nella corrente manifestazione), Valerio Grazini, Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa.

Nonostante sia trascorso un lustro dall’ultima edizione a Mersin (Turchia), i due azzurri campioni in carica del trap maschile e femminile rimangono favoriti anche ai Giochi di Tarragona. Tuttavia, le loro ultime prestazioni in campo internazionale non sono risultate convincenti: Giovanni Pellielo, tre argenti e un bronzo olimpico, va alla ricerca del riscatto dopo una prestazione sotto la media nella tappa di Coppa del Mondo a Siggiewi (Malta), mentre Jessica Rossi, campionessa olimpica a Londra 2012, è reduce dall’eliminazione tra le migliori sei per un solo piattello sempre nell’uscita maltese. Le gare previste tra sabato 23 e domenica 24 giugno saranno una grandissima occasione per tornare a salire sul gradino più alto del podio, che manca a tutti e due dall’inizio della stagione.

Anche i due “accompagnatori” andranno a caccia della medaglia nell’evento multidisciplinare che si terrà in terra iberica. L’obiettivo minimo di Valerio Grazini tra gli uomini e Maria Lucia Palmitessa tra le donne sarà quello di approdare in finale, dove eventualmente lotteranno per entrare nella top-3. Per l’atleta classe ’98 sarà un’impresa più difficile, dato che con molta probabilità dovrà vedersela con campionesse del calibro di Alessandra Perilli (San Marino) e Fatima Galvez (Spagna).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook FITAV