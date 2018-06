Tiro a volo, Giochi del Mediterraneo 2018: Jessica Rossi e Marialucia Palmitessa in finale nel trap femminile!

Dopo la buona prestazione di ieri, si confermano su ottimi livelli nelle qualificazioni del trap femminile del tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona Jessica Rossi e Marialucia Palmitessa, che ottengono l’accesso alla finale a sei, in programma nella tarda mattinata di oggi.

Jessica Rossi chiude in testa con 119/125, mentre al terzo posto (dopo lo shoot off) c’è Marialucia Palmitessa a quota 114 come la padrona di casa, l’iberica Fatima Galvez Marin, seconda, e tra le favorite, assieme alle azzurre, per l’oro. Quarta la sammarinese Alessandra Perilli con 113, quinta la turca Safiye Sariturk, a quota 111, sesta ed ultima delle finaliste la cipriota Georgia Konstantinidou con 110.













Foto: Pagina Facebook Jessica Rossi

