Golf, PGA Tour 2018: Paul Casey mette il turbo ed allunga nel Travelers Championship

Continua senza intoppi meteorologici il consueto appuntamento settimanale del PGA Tour. E’ ormai alle porte del quarto e decisivo round il Travelers Championship (montepremi 7 milioni di dollari), che vede al comando ed in fuga Paul Casey. Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti) l’inglese ha concluso i primi tre giri con lo score di -16 (194 colpi), ben 4 meglio dello statunitense Russell Henley. Completano il podio momentaneo a -11 l’indiano Anirban Lahiri e gli americani John Holmes e Brian Harman. Casey nella terza tornata ha siglato un fantastico -8 grazie a 6 birdie ed un eagle, trovando lo strappo che può risultare decisivo.

-6 e top ten ultimata dall’australiano Jason Day e dal quartetto a stelle e strisce composto da Bryson DeChambeau, Bubba Watson, Beau Hossler e Richard Blaun. Proverà ad intromettersi nella lotta per il podio Rory McIlroy. Il nordirlandese è in 15esima piazza con il punteggio di -8, decisamente meglio di un appagato Brooks Koepka. Lo statunitense, fresco vincitore del suo secondo US Open di fila, è 38° a ben 12 colpi dalla vetta.

Nella serata italiana spazio all’ultimo e decisivo round. La diretta TV è come sempre visibile sui canali satellitari della piattaforma pay Sky TV. Nella passata edizione trionfò l’americano Jordan Spieth, oggi in crisi di risultati.

Foto – Paul Casey – Official Twitter PGA Tour

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su