Tiro a volo, Giochi del Mediterraneo 2018: Giovanni Pellielo e Valerio Grazini in corsa per la finale nel trap maschile

Si chiude al meglio per l’Italia la prima giornata di qualificazioni nel tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nel trap maschile i due azzurri impegnati, Giovanni Pellielo (portabandiera italiano nella cerimonia d’apertura di ieri) e Valerio Grazini, sono rispettivamente secondo ed ottavo dopo 75 dei 125 piattelli totali. Domani mattina gli ultimi 50 piattelli, poi la finale a sei.

Al comando della graduatoria provvisoria c’è il croato Giovanni Cernogoraz con 73/75, poi un gruppo di 4 atleti al secondo posto, tra i quali il nostro Giovanni Pellielo, con 72, mentre Valerio Grazini è nel gruppo di 5 tiratori all’ottavo posto a quota 70. Sono in tutto 25 gli atleti in gara. Bene dunque i due azzurri, in piena corsa per entrare in finale: domani a partire dalle ore 11.45 gli ultimi 50 piattelli, poi dalle 16.00 la finale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITAV

robertosantangelo@oasport.it