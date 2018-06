Canottaggio, Coppa del Mondo Linz 2018: buona Italia nella seconda giornata, Battisti-Venier e quattro senza in Finale

La seconda giornata di gare riserva buoni risultati alla truppa azzurra impegnata nella seconda tappa di Coppa del Mondo di canottaggio a Linz: in Austria si sono svolte semifinali e ripescaggi, nonché alcune finali per le posizioni di rincalzo. Oggi pomeriggio le finali delle specialità non olimpiche e del paracanottaggio. Andiamo a scoprire i risultati della sessione mattutina.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel due senza senior maschile Salvatore Monfrecola e Vincenzo Abbagnale si classificano secondi nella Finale C in 6’34″99 ottenendo il 14° posto assoluto. Nel singolo senior maschile Simone Martini chiude quarto nella Finale C in 6’59″46, ottenendo il 16° posto assoluto.

Nel due senza senior femminile passano in Finale A sia Alessandra Patelli e Sara Bertolasi (al rientro dopo un anno di inattività), seconde nella seconda semifinale in 7’13″19, sia Veronica Calabrese ed Ilaria Broggini, terze nella prima semifinale in 7’16″98.

Nel doppio senior maschile vanno in Finale A Romano Battisti e Simone Venier, terzi nella seconda semifinale in 6’14″88, mentre Emanuele Fiume ed Andrea Cattaneo vanno in Finale B dopo il quinto posto nella seconda semifinale in 6’28″45. Nel doppio senior femminile vanno in Finale B Eleonora Trivella e Ludovica Serafini, quarte nel secondo ripescaggio in 7’00″53.

Nel quattro senza senior femminile vanno in Finale A Stefania Gobbi, Benedetta Faravelli, Aisha Rocek e Giorgia Pelacchi, seconde nel primo ripescaggio in 6’36″14. Nel quattro senza senior maschile vanno in Finale B Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Matteo Castaldo e Domenico Montrone, quarti nella seconda semifinale in 5’58″67.

Nel singolo senior femminile va in Finale B Kiri Tontodonati, quarta nella prima semifinale in 7’34″81. Nel doppio pesi leggeri femminile vanno in finale A Valentina Rodini e Federica Cesarini, seconde nella prima semifinale in 6’59″60. Nel doppio pesi leggeri maschile vanno in Finale A Stefano Oppo e Pietro Ruta, primi nella seconda semifinale in 6’23″06, mentre passano in Finale B Alfonso Scalzone e Gabriel Soares, quinti nella prima semifinale in 6’23″25.

Nel quattro di coppia senior maschile Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili vanno in Finale A vincendo la prima semifinale in 5’44″64. Nell’otto senior maschile Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Paolo Perino, Bruno Rosetti, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina ed Enrico D’Aniello (timoniere) vanno passano in Finale A dopo aver ottenuto il terzo posto nel ripescaggio in 5’32″33.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri femminile Clara Guerra passa in Finale A con il secondo posto nella prima semifinale in 7’35″07. Nel singolo pesi leggeri maschile va in Finale A Martino Goretti con il secondo posto nella prima semifinale in 6’57″50.

PARACANOTTAGGIO

Nel singolo maschile PR1 Fabrizio Caselli si è qualificato per la Finale A del pomeriggio strappando il terzo posto nella prima semifinale in 10’07″18.













Foto: Federcanottaggio

