Tiro a segno, Giochi del Mediterraneo 2018: Simon Weithaler bronzo. Martina Ziviani sfiora l’oro: beffata di un decimo

In poco tempo arrivano due prestigiosi podi nel tiro a segno, in particolare nella carabina 10m, ai Giochi del Mediterraneo 2018. Martina Ziviani, dopo il miglior punteggio in qualificazione, è argento in campo femminile; tra gli uomini invece Simon Weithaler conquista il gradino più basso del podio.

Un solo decimo di punto separa Martina Ziviani dalla medaglia del metallo più prestigioso nella carabina 10m femminile. L’azzurra si mette al collo comunque un prezioso argento. In mattinata l’atleta veneta si era lasciata alle spalle tutte le avversarie dopo il turno di qualificazione, compresa la serba Andrea Arsovic, la quale le ha soffiato l’oro nel testa a testa finale per un solo decimo di punto. Terzo posto per Ziva Dvorsak (Slovenia). L’altra italiana in gara, Barbara Gambaro non ha superato le eliminatorie, piazzandosi 13esima.

La seconda medaglia del tiro a segno arriva sempre nella carabina 10m ma al maschile, grazie al terzo posto di Simon Weithaler (225.3). Durante le qualificazioni il tiratore che domani compirà 25 anni è riuscito a piazzarsi all’ultimo posto disponibile per staccare l’accesso alla finale; meglio di lui invece il connazionale Lorenzo Bacci, quarto. Rispetto al turno eliminatorio, in finale variano molte posizioni ma rimane sempre leader il serbo Milutin Stefanovic (247.5) seguito per tre decimi di punto dal padrone di casa Jorge Diaz; chiude in settima posizione Lorenzo Bacci (141.8).













Foto: Facebook Tiro a segno