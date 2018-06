Tiro a segno, Giochi del Mediterraneo 2018: Dario Di Martino settimo nella pistola 10m

Non vi erano tante speranze di medaglia per gli azzurri nella prima giornata di tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo 2018. Tre italiani in gara nelle competizioni maschile e femminile dedicate alla pistola 10m, con l’obiettivo di approdare in finale raggiunto soltanto da Dario Di Martino, che alla fine chiude settimo nella rassegna a Tre Cerchi. Più sfortunati Alessio Torracchi e Rebecca Resti, eliminati nel round di qualificazione per un soffio.

Andiamo con ordine. Nella disciplina di genere femminile l’unica italiana in gioco è Rebecca Resti. L’azzurra chiude la qualificazione in undicesima posizione con il punteggio di 558, ad una sola lunghezza dall’ottavo posto valido per l’accesso in finale. Oro alla Grecia, con Anna Korakaki (240,2) che conferma il miglior piazzamento dopo i primi sei tiri nella mattinata, superando per soli 3 decimi Zorana Arunovic (Serbia); medaglia di bronzo per l’egiziana Afaf Elhodhod, più indietro con 214,6.

In campo maschile invece due atleti del Bel Paese al poligono: Dario Di Martino riesce a piazzarsi nella top-8 per un soffio, mentre il connazionale Alessio Torracchi (9°) viene eliminato con lo score di 569, soltanto un punto in meno del finalista tricolore. La competizione viene vinta da Damir Mikec (Serbia) con 240,9 punti, argento allo sloveno Kevin Venta e terzo posto per il portoghese Joao Costa, mentre il nostro portacolori chiude in settima posizione (135,4).

Domani è prevista l’ultima giornata di tiro a segno nella manifestazione riservata alle nazioni bagnate dal Mare Nostrum, con le qualificazioni e finali di carabina 10m. Saranno impegnate due italiane nel femminile, Barbara Gambaro e Martina Ziviani, insieme a Lorenzo Bacci e Simon Weithaler tra gli uomini.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UITS