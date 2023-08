Tiro a segno, Coppa del Mondo Changwon: Monna-Tesconi-Torracchi, l’Italia vince nella pistola a squadre

Un’altra giornata di gare, per quanto riguarda il tiro a segno, è andata in archivio alla Coppa del Mondo di Changwon 2022. Diversi i contest a squadre che si sono tenute sulle linee di sparo coreane. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Pistola 10m a squadre maschile

Luca Tesconi, Paolo Monna e Alessio Torracchi, con i primi due in grado di prendersi il secondo e il terzo posto nella gara individuale, si impongono in Corea del Sud battendo 17-15 l’India di Narwal, Naveen e Dangi in una finalissima tiratissima ed emozionante facendo capire una volta di più che il settore di pistola, per l’Italia, è in questo momento quello più caldo e importante. Medaglia di bronzo all’Uzbekistan (Nikitin-Kamalov-Svechnikov), che ha piegato 16-14 il Kazakistan.

Pistola 10m a squadre femminile

Le padrone di casa Yoo, Minjung Kim e Bomi Kim superano 16-12 l’India (Palak, Sangwan e Tomar) prendendosi il gradino più alto del podio, in un quadro completato dal terzo posto di Singapore (Teo, Teh Xiu Yi, Teh Xiu Hong), che ha regolato 16-10 il Giappone.

Carabina 10m a squadre maschile

Nella competizione nella quale l’Italia si piazza sesta (Michele Bernardi-Simon Weithaler-Marco Suppini), a prendersi la vittoria di tappa è l’India (Babuta-Mane-Makhija), che batte 17-15 la Corea (Bang-Kim-Park). Il Bronze Medal Match invece è di dominio, per 16-10, della Repubblica Ceca (Entrichel-Nymbursky-Privratsky) sul Giappone.

Carabina 10m a squadre femminile

Il trio azzurro costituito da Martina Ziviani, Giulia Mainetti e Barbara Gambaro si sistema al settimo posto, in un contest che premia la precisione delle coreane Keum-Lee-Gwon, abili nel sistemare i conti sul 16-10 contro le indiane Ramita-Valarivan-Ghosh. Terzo posto all’Ungheria del terzetto Bajos-Denes-Meszaros, che ha piegato 16-8 la Repubblica Ceca.

Domani si torna a sparare con la qualificazione individuale della gara maschile di carabina 3 posizioni uomini da 50m: per l’Italia vi saranno Marco Suppini, Lorenzo Bacci, Michele Bernardi e Simon Weithaler.

