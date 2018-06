Tennistavolo, Giochi del Mediterraneo 2018: ori per Slovenia ed Egitto nei tornei di singolare

Si sono conclusi oggi pomeriggio a Tarragona i tornei di singolare del tennistavolo validi per i Giochi del Mediterraneo: oro per lo sloveno Darko Jorgic nel tabellone maschile e per l’egiziana Dina Meshref in quello femminile. Domani scatteranno le fasi a gironi del tornei a squadre, che vedranno le finali sabato.

La finalissima maschile ha visto la vittoria dello sloveno Darko Jorgic sull’iberico Jesus Cantero Juncal per 4-0 (11-8, 11-8, 13-11, 13-11), mentre non c’è stata sfida per il bronzo, dato che il transalpino Alexandre Francois Robinot è stato squalificato dal torneo al termine delle semifinali: terzo posto al turco Ibrahim Gunduz.

La finalissima femminile è stata vinta dall’egiziana Dima Meshref, che ha superato la monegasca Xiaoxin Yang per 4-1 (11-4, 11-2, 13-11, 5-11, 11-7), mentre la battaglia per il bronzo ha premiato l’iberica Galia Dvorak, che ha superato la serba Izabela Lupulesku per 4-3 (6-11, 7-11, 11-8, 11-7, 11-9, 4-11, 11-7).

Domani l’Italia maschile tenterà l’assalto alla fase ad eliminazione diretta sfidando Cipro e Turchia, mentre l’Italia femminile se la vedrà contro Tunisia e Turchia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITET

robertosantangelo@oasport.it