Tennistavolo, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Saranno sei gli azzurri del tennistavolo in campo a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo: l’Italia, ad eccezione di Debora Vivarelli, si presenta in terra iberica in formazione tipo, dopo una lunga preparazione all’appuntamento. La formazione maschile è la migliore possibile: Mihai Bobicica, Marco Rech Daldosso e Niagol Stoyanov.

Ben composta anche il team femminile: Chiara Colantoni, Jamila Laurenti e Giorgia Piccolin. Martedì 26 fase a gironi dell’individuale, mercoledì 27 conclusione dei gironi, quarti e semifinali individuali, giovedì 28 finali individuali. Sempre giovedì 28 inizierà la fase a gironi del torneo a squadre, che proseguirà venerdì 29. Sabato 30 in programma quarti, semifinali e finali a squadre.

I Giochi del Mediterraneo verranno trasmessi in diretta streaming su Olympic Channel, ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale dell’evento dal 22 giugno all’1 luglio. Di seguito il calendario completo del tennistavolo nella manifestazione.

26.06.18 09:30 – 13:00 Individuale U – Fase a gironi

26.06.18 09:30 – 13:00 Individuale D – Fase a gironi

26.06.18 17:00 – 21:00 Individuale U – Fase a gironi

26.06.18 17:00 – 21:00 Individuale D – Fase a gironi

27.06.18 09:30 – 13:00 Individuale U – Fase a gironi

27.06.18 09:30 – 13:00 Individuale D – Fase a gironi

27.06.18 17:00 – 21:00 Individuale U – Fase a gironi

27.06.18 17:00 – 21:00 Individuale D – Fase a gironi

28.06.18 09:30 – 12:30 Individuale U – Quarti e Seminifinali

28.06.18 09:30 – 12:30 Individuale D – Quarti e Seminifinali

28.06.18 17:00 – 20:00 Individuale D – Finali

28.06.18 17:00 – 20:00 Individuale U – Finali

29.06.18 09:30 – 13:00 Squadre U – Fase a gironi

29.06.18 09:30 – 13:00 Squadre D – Fase a gironi

29.06.18 17:00 – 21:00 Squadre U – Fase a gironi

29.06.18 17:00 – 21:00 Squadre D – Fase a gironi

30.06.18 09:30 – 13:00 Squadre U – Quarti e Semifinali

30.06.18 09:30 – 13:00 Squadre D – Quarti e Semifinali

30.06.18 17:00 – 20:00 Squadre U – Finali

30.06.18 17:00 – 20:00 Squadre D – Finali













Foto: FITET

