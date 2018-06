Tennistavolo, Giochi del Mediterraneo 2018: i tornei a squadre premiano Spagna e Slovenia

Si sono conclusi i tornei a squadre del tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo: tra gli uomini oro alla Slovenia, mentre tra le donne affermazione della favoritissima Spagna, presentatasi a ranghi compatti all’appuntamento casalingo. In tutti i tabelloni sia individuali che a squadre gli azzurri non sono riusciti a spingersi oltre i quarti di finale nell’intera rassegna.

Nel torneo maschile vittoria della Slovenia, che nell’atto finale ha superato per 3-1 la Francia, mentre il bronzo è andato al Portogallo, che ai quarti aveva eliminato l’Italia: superata la Spagna per 3-2 al quinto set del quinto incontro. Nelle semifinali la Slovenia aveva battuto per 3-0 la Spagna e la Francia aveva regolato 3-1 il Portogallo.

Nel torneo femminile oro alla Spagna, che aveva eliminato l’Italia ai quarti: in finale superata con un netto 3-0 la Turchia, che ieri nel girone aveva rimontato le azzurre. Il bronzo è andato alla Francia, che ha battuto con un netto 3-0 la Grecia. In semifinale la Spagna aveva superato per 3-1 la Francia, mentre la Turchia aveva avuto ragione della Grecia sempre per 3-1.













Foto: FITET

robertosantangelo@oasport.it