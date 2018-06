Tennis, WTA Nottingham 2018: Camila Giorgi esce di scena al primo turno. L’azzurra ko in due set contro Jakupovic

Niente da fare per Camila Giorgi nel WTA di Nottingham 2018. L’esordio sull’erba è poco fortunato per la marchigiana, costretta alla resa in due set (7-6 6-2) contro la slovena, n.118 WTA, Dalila Jakupovic. Dopo un primo set lottato e perso al tie-break, la tennista nostrana ha perso incisività nel proprio gioco, non riuscendo a rispondere all’aggressività dell’avversaria. Un ko amaro per Camila che si sarebbe aspettata di iniziare in tutt’altro modo l’avventura in questo torneo.

Nel primo set, l’avvio dell’azzurra è incerto: tanti errori non forzati e break nel terzo game in favore della slovena. Giorgi però si scuote nell’ottavo gioco, migliorando la profondità dei propri colpi e facendo breccia nella difesa della rivale. Lo scambio di break e controbreak prosegue anche nei due game successivi, vista la resa non eccellente di entrambe con la seconda di servizio. La frazione si decide nel tie-break e, a sorpresa, la 27enne nativa di Jesenice mostra maggior lucidità nei momenti importanti, ottenendo punti nei turni in battuta dell’italiana e vincendo il parziale (7-4).

Nel secondo set, dopo aver fallito due break point nel terzo gioco, Camila abbassa il livello di intensità dl proprio tennis, permettendo all’avversaria di andar via nel punteggio. Grazie a due break, nel sesto ed ottavo game, Jakupovic fa suo il match estromettendo dal torneo la nostra portacolori.













Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com