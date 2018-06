Tennis, WTA Eastbourne: Camila Giorgi eliminata. Vittoria in due set per Caroline Wozniacki

Niente impresa per Camila Giorgi nel secondo turno del WTA di Eastbourne. La tennista marchigiana è stata sconfitta sull’erba inglese dalla danese Caroline Wozniacki, numero due del mondo e prima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e un quarto di match.

Eppure il match era partito bene per l’azzurra, capace di strappare il servizio all’avversaria nel secondo gioco e di salire a condurre per 2-0. Purtroppo da quel momento si spegne la luce per Camila, che perde addirittura sei game consecutivi. Tanti errori non forzati e molti problemi al servizio (sono otto i doppi falli alla fine) per Giorgi e Wozniacki ringrazia, conquistando il set per 6-2.

Purtroppo la striscia positiva della danese non si ferma anche ad inizio secondo set. Subito break in apertura di Wozniack, che poi replica il break anche nel settimo gioco e sale 5-2. Giorgi ha una reazione d’orgoglio e riesce a strappare il servizio all’avversaria nel gioco successivo, ma poi perde ancora la battuta e di conseguenza il set per 6-3.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie 48 / Shutterstock