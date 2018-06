Tennis, Wimbledon 2018: tutti gli italiani al via nelle qualificazioni. Sono tredici

Scattano oggi le qualificazioni per il tabellone principale di Wimbledon 2018. I Championships sono ormai alle porte e saranno tredici gli azzurri al via nel terzo Slam dell’anno.

Tra gli uomini Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi e Matteo Berrettini sono già presenti nel tabellone principale ed a loro sperano di aggiungersi altri azzurri. Sono tanti i tennisti italiani (nove) che proveranno a raggiungere i loro connazionali: Thomas Fabbiano, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli, Stefano Travaglia, Luca Vanni, Alessandro Giannessi, Stefano Napolitano, Salvatore Caruso e Matteo Donati.

Purtroppo tra le donne dopo 18 anni non ci sarà a Wimbledon Francesca Schiavone. La milanese spera ancora in una wild card o altrimenti non potrà giocare sull’erba londinese. In tabellone principale, vista anche la squalifica di Sara Errani, c’è la sola Camila Giorgi, mentre dalle qualificazioni puntano ad un posto nel main draw altre quattro azzurre: Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Deborah Chiesa e Jessica Pieri

Queste le sfide del primo turno nel tabellone maschile

Matteo Donati (ITA) c. (30) Bernard Tomic (AUS)

Stefano Napolitano (ITA) c. (4) Elias Ymer (SWE)

Salvatore Caruso (ITA) c. Adrian Menendez Maceiras (ESP)

Alessandro Giannessi (ITA) c. Danilo Petrovic (SRB)

(25) Stefano Travaglia (ITA) c. Ivan Nedelko (RUS)

Luca Vanni (ITA) c. Kevin King (USA)

(12) Lorenzo Sonego (ITA) c. Vaclav Safranek (CZE)

Simone Bolelli (ITA) c. (15) Ramkumar Ramanathan (IND)

(16) Thomas Fabbiano (ITA) c. Guilherme Clezar (BRA)

Per quanto riguarda, invece, il tabellone femminile, oggi si terrà il sorteggio delle qualificazioni.













Foto: Twitter Federtennis