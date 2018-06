Tennis, Ranking ATP (18 giugno): Roger Federer torna numero 1! Fabio Fognini è 15°

Roger Federer è tornato il numero 1 del mondo. È questa la novità principale della settimana del ranking ATP. Lo svizzero ha trionfato per la prima volta sull’erba di Stoccarda, riprendendosi lo scettro mondiale dalle mani di Rafa Nadal, che seguendo tornerà in campo direttamente a Wimbledon. Prosegue, dunque, il duello tra i due, fatto di un equilibrio sottilissimo: i punti che li separano in classifica sono infatti 150 e già questa settimana Federer è chiamato a mantenere la sua posizione, dal momento che difende la vittoria dello scorso anno ad Halle, dove si presenta da favorita in cerca del decimo trionfo. L’altro cambio in top ten è il passaggio di Grigor Dimitrov in quinta posizione a danno di Marin Cilic.

La top ten del ranking ATP

1 1 Roger Federer 36 8,920 18 500 0 2 1 Rafael Nadal 32 8,770 14 0 0 3 Alexander Zverev 21 5,965 22 300 90 4 Juan Martin del Potro 29 5,080 19 0 0 5 1 Grigor Dimitrov 27 4,870 22 180 90 6 1 Marin Cilic 29 4,860 18 300 0 7 Dominic Thiem 24 3,835 26 0 0 8 Kevin Anderson 32 3,635 21 0 0 9 David Goffin 27 3,110 24 0 0 10 John Isner 33 3,070 25 0 0

Nessuna variazione tra gli italiani, che rimangono cinque in top-100. Fabio Fognini è il numero uno in 15esima posizione, seguito da Marco Cecchinato che scende in 28esima per la risalita di Richard Gasquet (25°), vincitore sull’erba di s’-Hertogenbosch. Andreas Seppi è 50°, Matteo Berrettini è 81° e Paolo Lorenzi 93°.

15 Fabio Fognini 31 2,030 24 0 0

28 1 Marco Cecchinato 25 1,495 31 48 6

50 1 Andreas Seppi 34 1,000 24 10 6

81 1 Matteo Berrettini 22 714 21 0 0

93 19 Paolo Lorenzi 36 620 29 0 0













