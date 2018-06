Tennis, Qualificazioni Wimbledon 2018: eliminate tutte le azzurre al secondo turno

L’Italia avrà solo Camila Giorgi nel tabellone femminile di Wimbledon 2018. La marchigiana è già presente nel main draw e purtroppo insieme a lei non ci saranno altre azzurre. Infatti tutte le tenniste italiane presenti nelle qualificazioni dello Slam londinese sono state eliminate al secondo turno.

Nella doppia sfida Stati Uniti-Italia c’è un stato un dominio americano. Martina Trevisan e Jessica Pieri sono state entrambe sconfitte in due set con il punteggio di 6-2 6-3 rispettivamente da Nicole Gibbs e Caroline Dolehide. Eliminata anche Jessica Pieri, che si è arresa in due set alla cinese Mayo Hibi per 6-3 6-1.

Questo il riepilogo dei risultati nel tabellone femminile

5) Nicole Gibbs (USA) b. Martina Trevisan (ITA) 62 63

(6) Caroline Dolehide (USA) b. Jessica Pieri (ITA) 62 63

Mayo Hibi (JPN) b. Deborah Chiesa (ITA) 63 61

Domani toccherà invece ai sette azzurri (record per l’Italia) ancora presenti nelle qualificazioni e che affronteranno l’ultimo turno. Sicuramente ci sarà un italiano nel tabellone principale, visto il derby tra Stefano Travaglia ed Alessandro Giannessi. Queste tutte le sfide:

Stefano Napolitano (ITA) c. Gregoire Barrere (FRA)

(25) Stefano Travaglia (ITA) c. Alessandro Giannessi (ITA)

Luca Vanni (ITA) c. Stephane Robert (FRA)

(12) Lorenzo Sonego (ITA) c. (27) Ernests Gulbis (LAT)

Simone Bolelli (ITA) c. Bradley Klahn (USA)

(16) Thomas Fabbiano (ITA) c. Jason Jung (TPE)













Foto: profilo Twitter Federtennis