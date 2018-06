Tennis, Petra Kvitova si conferma a Birmingham. Sorpresa Tatjana Maria a Mallorca

Due i tornei WTA giocati in settimana: la ceca Petra Kvitova ha vinto nuovamente a Birmingham, in Inghilterra, bissando il successo dello scorso anno. A cederle il passo oggi è stata la slovacca Magdalena Rybarikova, battuta in rimonta con il punteggio di 4-6 6-1 6-2. Le due tenniste confermeranno domani i loro ranking: la ceca resterà al numero 8, mentre la slovacca sarà stabile al 19° posto.

Salirà al numero 48 la tedesca Tatjana Maria, che oggi ha battuto a Mallorca, in Spagna, la lettone Anastasija Sevastova in due set con lo score di 6-4 7-5. La tennista teutonica con questo successo guadagnerà ben 31 posizioni in graduatoria, mentre la lettone, che non è riuscita a bissare il trionfo della scorsa edizione, scenderà dal numero 20 al 21.













Foto: Jimmie48-Shutterstock

