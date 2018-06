Tennis, Marco Cecchinato è ambizioso: “Punto alla top20 al termine del 2018”

“Sono pronto perché mi sento molto maturato rispetto al passato e la cavalcata parigina mi ha dato ulteriore fiducia e convinzione nei miei mezzi. Ora entro in campo contro chiunque consapevole di poter vincere e di avere le armi, tecniche e non solo, per riuscirci“.

Così Marco Cecchinato, intervistato da Tuttosport, si è espresso pensando a quel che sarà nelle prossime settimane. Protagonista di un fantastico Roland Garros, dove ha raggiunto le semifinali (ko contro Dominic Thiem), il siciliano ha compiuto un salto notevolissimo in classifica, rientrando nella top30 del ranking ATP.

Ora la parola d’ordine è non accontentarsi: “Sono molto cresciuto in questo senso. Nella seconda parte di stagione non voglio assolutamente fermarmi. Come obiettivo mi pongo l’ingresso stabile tra i primi 20 del mondo. Non sarà facile ma utilizzerò tutte le mie forze per ottenerlo. Riprenderò dal torneo di Eastbourne e poi ci sarà Wimbledon. L’erba non è la mia superficie preferita ma ritengo di poter far bene anche sui prati inglesi”.

Un obiettivo ambizioso quello del palermitano che vorrà mettersi in mostra anche sui campi di Church Road e sarebbe bello vederlo competere nel “Regno del tennis” ai massimi livelli.













Foto: profilo twitter Roland Garros