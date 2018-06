Tennis, Giochi del Mediterraneo 2018: Lucia Bronzetti perde la finale per il bronzo. Oro alla turca Eraydin

Si chiude senza medaglie per l’Italia il torneo femminile di tennis ai Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. Lucia Bronzetti si è classificata al quarto posto dopo aver perso la finalina per la medaglia di bronzo contro la slovena Veronika Erjavec in tre set con il punteggio di 2-6 6-4 6-3.

Resta il rammarico perchè la 19enne azzurra, numero 577 del mondo, si era portata avanti anche di un set. Successivamente è arrivata la rimonta da parte della slovena, 18 anni e numero 821 della classifica mondiale, che ha conquistato la seconda e la terza frazione.

Sorpresa nella finale per la medaglia d’oro. La turca Basak Eraydin ha sconfitto la più quotata francese Fiona Ferro in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 6-3 e ha conquistato il titolo ai Giochi del Mediterraneo.













foto: pagina Twitter Federtennis