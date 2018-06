Tennis, Giochi del Mediterraneo 2018: Jacopo Berrettini conquista il bronzo. Oro per il marocchino Ouahab

Anche l’Italia del tennis regala una medaglia alla spedizione azzurra presente ai Giochi del Mediterraneo 2018. Jacopo Berrettini conquista il bronzo nel singolare maschile dopo aver sfruttato il ritiro del marocchino Amine Ahouda. Il giovane azzurro, classe 1998, però, era nettamente in vantaggio sul tennista africano dopo aver vinto il primo set per 6-0 ed essere stato avanti anche nel secondo per 3-0.

Il Marocco ha comunque festeggiato la medaglia d’oro conquistata dal veterano Lamine Ouahab. Il 33enne e numero 608 del mondo ha sconfitto in finale il monegasco Lucas Catarina in due set con il punteggio di 6-2 6-3.

Al femminile purtroppo Lucia Bronzetti non è riuscita a conquistare il bronzo, perdendo la finalina con la slovena Veronika Erjavec in tre set con il punteggio di 2-6 6-4 6-3. Medaglia d’oro per la turca Basak Eraydin, che ha sconfitto la più quotata francese Fiona Ferro in tre set per 6-7 6-3 6-3.













foto: pagina Twitter Federtennis