ITALIA REGINA DEL MARE NOSTRUM! Gli azzurri vincono il medagliere dei Giochi del Mediterraneo, quarto trionfo di fila

IMPERATORI DEL MARE NOSTRUM! L’Italia ha matematicamente vinto il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva che si concluderà domani a Tarragona (Spagna). La nostra Nazione ha confermato il proprio strapotere sportivo su questa zona geografica, imponendosi nella speciale classifica per la quarta volta consecutiva (la 13esima nella nostra storia su 18 edizioni disputate): da Almeria 2005 non conosciamo rivali, passando per Pescara 2009 e Mersin 2013 siamo sempre risultati i migliori.

Gli azzurri per il momento hanno conquistato 49 ori e 139 medaglie totali. Quando restano ancora 17 titoli da assegnare, la Spagna (ferma a 31 ori) non può più raggiungerci. Non sfonderemo il muro dei 70 trionfi, non replicheremo i record delle nostre migliori spedizioni ma tanto basta per conquistare lo scettro. Ora possiamo arrotondare il nostro bottino, toccare quota 50 ori è sicuramente un obiettivo raggiungibile.

CLICCA QUI PER IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO