Tennis, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Squadra giovane ma di talento

Anche il tennis farà parte del programma dei Giochi del Mediterraneo, che scatteranno domani a Tarragona, in Spagna. Quattro i tornei previsti, tra singolare e doppio sia maschile che femminile. Mancheranno ovviamente tennisti di spicco, visto lo scarso appeal della competizione ed il suo particolare inserimento all’interno del calendario, motivo per cui ci attendono partite e tornei davvero incerti. Quattro i giocatori dell’Italia, due uomini e due donne, giovani e talentuosi.

Giovanni Fonio: è il tennista meglio piazzato dei due che parteciperanno ai tornei maschili, attualmente numero 612 della classifica ATP, suo career-high. Giovanissimo, classe 1998, si diletta nei tornei ITF, in cui gli manca ancora la vittoria, con qualche comparsata nei Challenger. Tennista abbastanza completo, dotato di un’ottima combinazione servizio-dritto, a Tarragona avrà l’obiettivo di divertirsi e giocarsela su una superficie, la terra, che dice di preferire (ma ha ottenuto discreti risultati anche sul veloce).

Jacopo Berrettini: cognome pesante per questo giovane tennista, classe ’98 come il collega. Al momento staziona alla posizione 700 del ranking ATP, che rappresenta la più alta della carriera, sperando di seguire le orme del fratello Matteo, oramai in pianta stabile nel circuito dei grandi. Ha un tennis d’attacco, ben sorretto da ottimi colpi, sia di diritto che di rovescio, ma anche una fase difensiva solida. A Tarragona si presenta in piena fiducia, reduce dalla prima vittoria in un torneo ITF, poche settimane fa a Reggio Emilia.

Lucrezia Stefanini: vent’anni compiuti da poco, è la meglio piazzata delle due ragazze, numero 529 del ranking WTA. Aggressiva e dinamica, ha un tennis tutto suo, particolare, perché colpisce a due mani sia di dritto che di rovescio. Un tennis in ogni caso efficace, perché l’ha già portata a vincere un torneo ITF, dopo aver fatto bene a livello junior, con tanto di semifinale in doppio al Roland Garros.

Lucia Bronzetti: anche lei giovanissima, anche lei classe ’98, è la numero 554 della classifica WTA. È una ragazza determinata, che sta crescendo rapidamente, come dimostrano i due titoli ITF che ha già portato a casa nella sua breve carriera, vista la giovane età. Un carattere che si rispecchia perfettamente nel suo tennis, perché Lucia è una giocatrice d’attacco, una che cerca di conquistarsi il punto spingendo.

IL PROGRAMMA DEL TENNIS AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter Federtennis