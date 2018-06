Tennis, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Ci sarà anche il tennis tra le discipline della manifestazione, con le prove di singolare e doppio sia al maschile che al femminile.

Tra i convocati italiani c’è Jacopo Berrettini. Il numero 707 del mondo è un prospetto molto futuribile e spera di ripercorrere almeno in parte gli ottimi inizi di carriera del fratello Matteo. Un ranking migliore lo ha Giovanni Fonio (648), secondo azzurro convocato per Tarragona. Tra le donne invece ci saranno Lucia Bronzetti (557) e Lucrezia Stefanini (530).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del tennis ai Giochi del Mediterraneo 2018. OA Sport proporrà una copertura totale e capillare dell’evento: DIRETTA LIVE scritta generale e tematica sui vari eventi per non perdersi davvero nulla di quello che succederà a Tarragona. Prevista la diretta streaming su Olympic Channel, non sono previste dirette tv sul digitale terrestre.

Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo – Tennis

Martedì 26 giugno – Ore 9.00

Ottavi di finale doppio maschile e femminile

a seguire

Primo turno singolare maschile e femminile

Mercoledì 27 giugno – Ore 9.00

Quarti di finale doppio maschile e femminile

a seguire

Ottavi di finale del singolare maschile e femminile

Giovedì 28 giugno

ore 9.00 Semifinali doppio maschile

ore 11.00 Semifinali doppio femminile

ore 16.00 Quarti di finale singolare maschile

ore 18.00 Quarti di finale singolare femminile

Venerdì 29 giugno

ore 9.00 Semifinali singolare maschile

ore 11.00 Semifinali singolare femminile

ore 16.00 Finale doppio maschile

ore 18.00 Finale doppio femminile

Sabato 30 giugno

ore 10.00 Finale bronzo femminile

ore 10.30 Finale oro femminile

ore 12.00 Finale bronzo maschile

ore 12.30 Finale oro maschile













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Federtennis