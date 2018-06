Tennis, ATP Stoccarda: Matteo Viola eliminato al primo turno dal più quotato Gilles Simon

Niente da fare per il nostro Matteo Viola nel primo turno dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’azzurro, sull’erba tedesca, è stato battuto dal più quotato francese Gilles Simon (n.55 del mondo), con il punteggio di 6-0 6-3 in 1 ora e 11 minuti di partita. Viola, tornato nel main draw di un torneo del circuito principale a distanza di 4 anni, non ha potuto fare molto contro un avversario chiaramente più forte e molto a proprio agio su questa superficie.

Nel primo set si assiste ad un soliloquio del transalpino. Il n.55 del ranking, da ogni zona del campo, mette in difficoltà Matteo, non in grado di tenere il ritmo. I tre break ottenuti nei primi tre turni in battuta dell’incontro la dicono lunga sulle tante difficoltà del nostro portacolori al servizio (13% dei punti ottenuti con la seconda). E così, avanti 5-0, Simon ha un attimo di rilassamento nel sesto game, annullando però le tre palle break costruite da Viola ed imponendosi 6-0 in 31′.

Nel secondo set l’italiano prova ad elevare il livello del proprio tennis ma il break in apertura sa di condanna. Il 30enne nativo di Mestre ha la chance del controbreak nel terzo game ma, ancora una volta, Simon, facendo appello al servizio, si salva (70% dei punti conquistati con la seconda). Il francese continua a comandare, strappando la battuta all’azzurro nel quinto game e permettendosi anche un passaggio a vuoto nel successivo. Nel nono gioco, infatti, arriva il terzo break del tennista d’Oltralpe, a chiudere la sfida sul 6-3.













Foto: profilo twitter Federtennis