Masters1000 Indian Wells 2021, Salvatore Caruso e Roberto Marcora entrano nel tabellone principale

Si arricchisce di altri due elementi la truppa italiana nel tabellone principale del Masters1000 di Indian Wells. Saranno, infatti, Salvatore Caruso e Roberto Marcora a unirsi a Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e a Gianluca Mager. La truppa tricolore nel main draw raggiunge le otto unità e Caruso farà il suo esordio nella nottata italiana tra il 7 e l’8 ottobre contro lo statunitense Zachary Svajda, mentre Marcora dovrà giocare contro lo spagnolo Pedro Martinez secondo un programma ancora da definire.

Il siciliano (n.145 del mondo) ha avuto la meglio nel confronto contro il rappresentante di Ecuador Roberto Quiroz: 6-4 6-4 per Salvatore che spera di ritrovare sul cemento californiano la propria verve in un periodo che dopo tutto quello che è accaduto con il Covid è stato assai complicato. La prestazione contro il sudamericano è stata solida e dovrà essere tale anche contro il giovane americano, dotato di ottime qualità, ricordando il confronto agli US Open contro Jannik Sinner.

Marcora, invece, l’ha spuntata nel derby tricolore che lo contrapponeva a Matteo Viola (n.294 ATP). Per il 208 del mondo è arrivato un successo per 6-2 7-5. Una prima frazione ben gestita dal nativo di Busto Arsizio, mentre nel secondo Viola ha reagito e cercato di riaprire la contesta. Bravo il 32enne del Bel Paese a giocare bene i punti importanti del match.

Niente da fare, invece, per Andrea Arnaboldi. Il n.281 del ranking si è arreso all’argentino Renzo Olivo (n.199 ATP) con il punteggio di 1-6 7-6 (6) 6-3. Dopo un primo set dominato, Arnaboldi ha sofferto per il ritorno del suo avversario e per un rendimento al servizio non adeguato. Così la rimonta inesorabile del sudamericano si è tramutata in realtà.

