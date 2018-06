Tennis, ATP Halle 2018: Andreas Seppi vince il derby contro Matteo Berrettini. Il bolzanino agli ottavi di finale

Andreas Seppi fa valere la sua esperienza nel derby tricolore contro Matteo Berrettini, valido come primo turno dell’ATP di Halle (Germania). Il n.50 ATP ha superato il n.81 del mondo (lucky loser) con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 35 minuti di partita. Una prestazione solida quella di Andreas, più a proprio agio sull’erba rispetto al suo giovane avversario. Il bolzanino, con questo risultato, si qualifica agli ottavi di finale dove affronterà il tedesco Florian Mayer che, un po’ a sorpresa, ha superato la testa di serie n.8, il francese Richard Gasquet (vittorioso a ‘s-Hertogenbosch), con lo score di 6-2 6-2.

Nel primo set l’avvio di Seppi è da subito convincente con quattro chance break avute a disposizione, non sfruttate. Bravo, infatti, Berrettini ad appoggiarsi ad una prima di servizio piuttosto solida (7 ace) e a salvarsi. Tuttavia, nell’ottavo game, un’altra serie di quattro palle break è sufficiente ad Andreas per piegare il coriaceo romano e concludere il parziale in proprio favore sul 6-3. L’82% dei punti ottenuti con la prima ha dato grandi sicurezze al n.50 del ranking.

Nel secondo set il livello di efficienza con la prima in battuta è devastante per l’altoatesino: il 95% dei quindici conquistati con questo fondamentale la dice lunga. Matteo poco ha potuto contro la sua profondità di palla e soprattutto, su questa superficie, non ha trovato il tempo giusto con cui poter far male a Seppi. Il classe ’96 lotta strenuamente ma poi è costretto ad arrendersi nell’undicesimo gioco, cedendo il servizio e consentendo ad Andreas di chiudere la pratica sul 7-5.













Foto: Yuya Chiu /A Shutterstock.com