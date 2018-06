Scherma, Europei 2018: Italia giù dal podio nella sciabola femminile. La Francia rimonta e vince all’ultima stoccata

L’ultima stoccata è francese ed è così che sfuma la medaglia di bronzo per l’Italia nella prova a squadre di sciabola femminile agli Europei di Novi Sad. La Francia supera l’Italia per 45-44 e lascia giù dal podio il quartetto azzurro (Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta), che difendeva il titolo dell’anno scorso.

Una sfida che ha visto le francesi cominciare meglio e andare sul 20-17, ma poi è arrivato un perentorio break delle azzurre ed in particolare di Gregorio (8-4) e Criscio (5-0) negli assalti contro Charlotte Lembach. Avanti 35-26 Irene Vecchi ha subito un pesante 11-5 da Manon Brunet, che ha riportato la Francia sotto di sole tre stoccate (37-40). Nell’ultimo assalto Cecilia Berder ha completato la rimonta, portandosi sul 44-42 contro Rossella Gregorio. La campana ha riacciuffato la parità, ma l’ultima stoccata ha premiato la Francia.

Le azzurre, in precedenza, erano state sconfitte in semifinale dall’Ucraina, trascinata da una strepitosa Olga Kharlan, con il punteggio di 45-42. La campionessa del Mondo in carica ha fatto la differenza nei suoi tre assalti e soprattutto nel finale non ha lasciato scampo al tentativo di rimonta di Rossella Gregorio, che si trovava costretta a recuperare quattro stoccate.

Nei quarti di finale, invece, l’Italia, con un’ottima Irene Vecchi in pedana, aveva sconfitto in una sfida molto combattuta la Polonia per 45-41.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma