Scherma, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Paolo Pizzo guida la spedizione azzurra

Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile.

Andiamo ad analizzare uno per uno tutti gli azzurri convocati

Spada Maschile

Valerio Cuomo: uno dei giovani più interessanti della spada maschile azzurra. Si presenta a Tarragona dopo aver vinto la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali giovani e cadetti a Verona. Lo scorso anno aveva conquistato la Coppa del Mondo Under 20.

Paolo Pizzo: è il nome di spicco della squadra azzurra. Il campione del mondo in carica si presenta ai Giochi del Mediterraneo con l’obiettivo di ritrovare il ritmo in pedana dopo i tanti mesi di stop per un infortunio al gomito. Il siciliano non gareggia addirittura dal dicembre scorso, quando a Doha riuscì a conquistare il terzo posto. E’ il grande favorito se si guarda solo il palmares, ma la condizione non è sicuramente ottimale.

Fioretto Femminile

Erica Cipressa: Una stagione di Coppa del Mondo che le ha regalato il suo primo podio in carriera, con il secondo posto nella tappa di Algeri alle spalle di Alice Volpi. A 22 anni è la numero 38 del mondo e i margini di crescita sono impressionanti. In questi Giochi del Mediterraneo si presenta assolutamente tra le favorite per la medaglia d’oro.

Valentina De Costanzo: Dal fioretto femminile ci si aspetta una medaglia importante anche perchè oltre a Cipressa, c’è anche la numero 32 del mondo tra le favorite. Una buonissima stagione di Coppa del Mondo, impreziosita dal terzo posto ottenuto nel Grand Prix casalingo di Torino.

Sciabola Femminile

Sofia Ciaraglia: Arriva ai giochi del Mediterraneo forse in uno dei migliori momenti della carriera, grazie anche alla vittoria agli Assoluti di Milano, laureandosi Campionessa d’Italia. E’ sicuramente una delle possibili favorite per la gara di Tarragona e l’obiettivo è quello di conquistare una medaglia.

Chiara Mormile: in questa stagione di Coppa del Mondo ha faticato ad entrare tra le migliori trenta, ma a 23 anni questi Giochi del Mediterraneo possono essere il perfetto trampolino per l’inizio di una nuova carriera, anche perchè il talento non manca. Outsider di lusso per la lotta alle medaglie.

Spada Femminile

Nicol Foietta: 23 anni e numero 87 della classifica mondiale. Una stagione di Coppa del Mondo senza grandi acuti, tranne per il quindicesimo posto ottenuto a Budapest. Questi Giochi del Mediterraneo possono essere un’occasione davvero importante per conquistare una medaglia di prestigio.

Roberta Marzani: Lo scorso anno saliva sul gradino più alto del podio ai Campionati Italiani dopo aver battuto anche Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio. In questa stagione sono mancati risultati di una certa rilevanza, ma ai Giochi del Mediterraneo può davvero lottare per una medaglia.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma