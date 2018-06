Taekwondo, Giochi del Mediterraneo 2018: Matteo Milani e Martina Corelli fuori al primo incontro

Prima giornata negativa per il taekwondo azzurro ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sul tatami di Tarragona (Spagna) entrambi gli italiani in gara sono stati eliminati al primo turno, dovendo quindi subito dire addio ai sogni di una medaglia.

Nei +80 kg maschili Matteo Milani viene sconfitto dal macedone Dejan Georgievski con il punteggio di 24-13. L’azzurro ha subito un pesante 0-5 iniziale e non è poi mai riuscito a mettere in vera difficoltà l’avversario. Col passare dell’incontro il macedone ha aumentato ulteriormente il vantaggio andando così a prendersi la vittoria al termine del terzo round. Prestazione deludente quindi per Milani, che aveva sfiorato il podio agli Europei di Kazan e sembrava in grado di rifarsi in questo evento.

Nulla da fare anche per Martina Corelli nei -49 kg, sconfitta per 10-8 dalla tunisina Ikram Dhahri. Un incontro molto equilibrato con la nordafricana che apre con un 6-3 nel primo round, ma poi l’azzurra risponde con un 4-1 e si torna in parità. Un ulteriore 1-1 nel terzo round porta il match al golden point, dove Dhahri piazza però il colpo decisivo ed elimina Corelli.

Foto: Fita