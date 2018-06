Svizzera-Costa Rica, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Penultima giornata di fase a gruppi ai Mondiali 2018: la terza sera di contemporaneità offre nel menù l’incontro tra Svizzera e Costa Rica, prevista allo stadio di Nizhny Novgorod per stasera alle ore 20. La nazionale costaricana è già eliminata dai Mondiali, avendo perso le prime due partite, mentre quella svizzera deve ottenere un risultato che dia punti per non rischiare in modo del tutto inutile.

Le due formazioni si affrontano per la prima volta a livello di Mondiali, ma non in senso assoluto: ci sono stati, infatti, già due incontri in passato. Il bilancio è di una vittoria per parte (Svizzera 2006, Costa Rica 2010). In Costa Rica s’aspetta ancora il primo gol iridato dell’edizione 2018, mentre la Svizzera è andata a segno tre volte con tre marcatori diversi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Svizzera. L’incontro si giocherà alle ore 20 e sarà trasmesso in diretta televisiva sul canale 20, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO:

20.00 Corea del Sud-Messico

SVIZZERA-COSTA RICA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Svizzera-Costa Rica sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, sul canale 20.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

