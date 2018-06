Superbike, Round Stati Uniti 2018: prove libere. Jonathan Rea è il più veloce davanti a Melandri e Sykes

La prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti della Superbike sullo spettacolare tracciato californiano di Laguna Seca ha visto il nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) davanti a tutti con il miglior tempo (delle tre sessioni) di 1:23.104 ottenuto nel secondo turno. Seconda posizione per Marco Melandri (Ducati) in 1:23.458 centrato nella FP3 a 354 millesimi, terza per Tom Sykes (Kawasaki) a 395 in 1:23.502 (FP2).

Al quarto posto complessivo Lorenzo Savadori (Aprilia) in 1:23.510 (FP3) a 406 millesimi, quindi l’irlandese Eugene Laverty (Aprilia) in 1:25.586 (FP3) a 482, sesto Chaz Davies (Ducati) in 1:23.635 (FP3) a 531, settimo il britannico Alex Lowes (Yamaha) in 1:23.687 (FP3) a 583, ottavo il suo connazionale Leon Camier (Honda) in 1:23.769 (FP3) a 605, nono e decimo gli spagnoli Jordi Torres (MV Agusta) e Xavi Forès (Ducati) in 1:23.869 (FP2) e 1:24.033 (FP3).

Nella prima sessione di prove libere il più veloce è stato Rea in 1:23.104 davanti al compagno di scuderia Tom Sykes staccato di 4 decimi, quindi Melandri terzo a 625 millesimi, quarto Lowes a 733, quinto Torres a 765, sesto Laverty a 789, settimo Davies a 790, ottavo Xavi Fores a 929, nono Savadori a 953 e decimo Baz ad oltre un secondo.

La seconda sessione, disputata ad una temperatura di 21°, ha visto ancora il pilota della Kawasaki davanti a tutti, ma con un tempo leggermente inferiore: 1:23.393. Seconda posizione per la Rossa di “Macho” (Melandri) in 1:23.489 a 96 millesimi dal nord-irlandese, quindi Laverty a 451 millesimi, quarto Sykes a 510, quintoLowes a 586, sesto l’altro ducatista Davies a 663, settimo van der Mark a 713, ottavo Camier a poco meno di un secondo, nono Torres a 1.022, mentre è decimo Josh Herrin a 1.083.

Nella terza e ultima sessione migliorano tutti tranne le due “verdone”, con Rea che si ferma a 1:23.174, a 70 millesimi dal suo miglior tempo) e Melandri che scende a 1:23.458.

INGRESSO SUPERPOLE

SUPERPOLE 1

11 60 M.VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’24.106

12 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’24.175

13 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’24.177

14 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’24.221

15 57 J. HERRIN USA Attack 2Wheel Legal Yamaha Yamaha YZF R1 1’24.264

16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR 1’24.375

17 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR 1’24.651

18 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’24.974

19 98 K. HANIKA CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’25.084

20 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR 1’25.187

No. Rider Nat Team Bike Time

SUPERPOLE2

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’23.104

2 33 M.MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’23.458

3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’23.502

4 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’23.510

5 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’23.586

6 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’23.635

7 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’23.687

8 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’23.769

9 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’23.869

10 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R 1’24.033

Foto: Valerio Origo