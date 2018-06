Superbike, Mondiale 2018: Jonathan Rea passeggia anche a Laguna Seca e ipoteca il suo quarto titolo consecutivo

Le hanno provate tutte per fermarlo o, quantomeno, per mettergli i bastoni tra le ruote, ma Jonathan Rea continua a vincere, e dominare, gare e Mondiali Superbike. Il tre volte campione del mondo in carica, infatti, non lascia scampo agli avversari nemmeno a Laguna Seca, nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, e porta il suo vantaggio in classifica generale su Chaz Davies a +75 punti. Un margine quanto mai rassicurante che permetterà al nord-irlandese di vivere un finale di stagione tranquillo verso il suo poker iridato

Nemmeno il tracciato californiano di Monterey, dunque, ha cambiato le carte in tavola. Rea ha piazzato una inevitabile doppietta, dominando gara-1 davanti a Davies e Lowes, mentre nella seconda manche ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Partito dalla nona posizione ha messo in scena una rimonta rabbiosa che lo ha portato al comando in pochi giri. Da quel momento in avanti ha passeggiato fino alla bandiera a scacchi con un margine ampio sugli inseguitori, ancora il gallese, e l’irlandese.

Dopo la trasferta americana il Mondiale Superbike 2018 sembra ormai chiuso. Il 31enne nato a Ballymena può gestire un vantaggio enorme, pari a tre gare. Alle sue spalle gli avversari sanno di non avere chance di rimonta e, come successo sempre negli ultimi anni, si giocano la piazza d’onore. Chaz Davies con i due secondi posti di Laguna Seca, allunga a +30 punti sull’olandese Michael van der Mark, mentre dal quarto posto di Tom Sykes, davvero deludente in questo fine settimana, il gap valica ampiamente la tripla cifra (-124 punti). Continua, invece, il periodo nero di Marco Melandri. Dopo il quinto posto di gara-1, il ravennate è finito nella sabbia di curva 5 dopo pochi giri di gara-2. Dopo un inizio di stagione decisamente incoraggiante il ducatista sta continuando a lottare con la propria moto e, troppo spesso, viene sconfitto in questa battaglia.

Il Mondiale Superbike, a questo punto, è pronto per trasferirsi a Misano Adriatico per il Gran Premio Riviera di Rimini che si disputerà nel weekend del 6-8 luglio e che anticiperà la lunga sosta estiva che si concluderà a metà settembre con il Gran Premio del Portogallo a Portimao. Rea proverà a chiudere i conti già sul circuito intitolato a Marco SImoncelli? Dopo la pausa di luglio-agosto rimarranno solamente quattro appuntamenti e, di conseguenza, otto manche. La sensazione che la stagione stia già per finire in ghiaccio è dietro l’angolo, e il campione del mondo in carica farà di tutto per confermarlo.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA SUPERBIKE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo