Superbike, GP Stati Uniti 2018: risultati e classifica della superpole. Chaz Davies il migliore, messe dietro le Kawasaki, male Melandri (10°)

E’ di Chaz Davies (Ducati) la superpole dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Superbike. Il pilota della Rossa, sul mitico tracciato di Laguna Seca (Stati Uniti), ha messo il proprio marchio, pennellando lungo i saliscendi della pista californiana e centrando una partenza dalla p.1 molto significativa.

L’1’22″282 potrebbe infatti dare l’occasione al gallese di imporre il proprio ritmo in gara-1, programmata alle ore 23.00 italiane di quest’oggi, andando via dal duo Kawasaki, visto che sul circuito di Monterey è molto difficile superare. Il piano tattico di Chaz è molto semplice.

Da par loro Tom Sykes e Johnny Rea non staranno a guardare e cercheranno di centrare il bersaglio grosso. Il n.66 si è dovuto accontentare della seconda piazza, in questo time-attack, ad appena 15 millesimi dalla Ducati. Il campione del mondo, invece, si è fermato a 0″077. Distacchi che parlano chiaro dell’equilibrio in pista e che prospettano una prima manche molto interessante.

A completare la top5 troviamo la sorprendente Aprilia dell’irlandese Eugene Laverty (a +0″354) e la Yamaha di Alex Lowes (+0″447). Bene anche l’altra RSV4 di Lorenzo Savadori, sesto a 637 millesimi dalla vetta, primo dei piloti italiani. Marco Melandri, infatti, sull’altra Panigale ha avuto tanti problemi non riuscendo mai a trovare la messa a punto ideale. Il ravennate non è andato oltre il decimo posto a 1″020 dal compagno di squadra. Un gap emblematico della grande sofferenza di “Macho” in sella alla Rossa.

CLASSIFICA SUPERPOLE – GP STATI UNITI 2018 – SUPERBIKE

1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’22.282 7 157,945 253,4

2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’22.297 0.015 0.015 7 157,916 252,2

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’22.359 0.077 0.062 7 157,797 252,8

4 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’22.636 0.354 0.277 8 157,268 253,4

5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’22.729 0.447 0.093 7 157,091 252,8

6 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’22.919 0.637 0.190 7 156,731 249,2

7 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’23.088 0.806 0.169 8 156,412 250,4

8 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1’23.244 0.962 0.156 7 156,119 251,0

9 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’23.253 0.971 0.009 8 156,102 249,2

10 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’23.302 1.020 0.049 6 156,011 252,8

11 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’23.321 1.039 0.019 8 155,975 251,0

12 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1 245,2













Foto: Valerio Origo