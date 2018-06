Superbike, GP Stati Uniti 2018: il trionfo di Jonathan Rea in gara-1. Chaz Davies è secondo, Melandri conclude in quinta piazza

E’ sempre Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki conquista il settimo sigillo di manche di questo Mondale 2018 di Superbike, dimostrando le sue grandi qualità alla guida della “verdona” sulla pista di Laguna Seca (Stati Uniti), sede dell’ottavo round iridato. Alle spalle del campione del mondo in carica, scattato dalla pole position, c’è il gallese Chaz Davies (Ducati), a 2″978, mentre conclude sul terzo gradino del podio la Yamaha di Alex Lowes, a 12″212 dal vincitore. Rimonta per Marco Melandri che, partito decimo, scala la classifica fino al quinto posto.

Il duello tra Rea e Davies è appassionante. Nell’ultimo settore del circuito di Monterey, Johnny cerca sempre di azzardare il sorpasso all’ingresso della curva che immette sul rettilineo dei box. Chaz, però, tiene botta, mettendo “l’autografo” in ogni staccata del tracciato.

Guida oltre il proprio limite il ducatista e così, a 16 tornate dal termine, è costretto ad alzare bandiera bianca: il britannico sbaglia l’inserimento nella famosa curva del Cavatappi, lasciando via libera a Rea. Nelle fasi concitate della corsa, in casa Italia, Melandri recupera con grande efficacia, portandosi in sesta piazza, mentre Lorenzo Savadori incappa in un errore nell’ultima curva, perdendo l’anteriore della propria Aprilia e finendo a terra. Chiuderà quattordicesimo.

Dopo l’errore di Davies, si assiste ad un assolo nel n.1. Il ritmo imposto dalla Kawasaki è troppo elevato anche per l’alfiere della Panigale, costretto ad accontentarsi della piazza d’onore, mentre Sykes, in difficoltà con le gomme fin dalle prime battute, perde terreno, concludendo in settima piazza, anche alle spalle di un buon Melandri (quinto), troppo attardato però da una superpole estremamente negativa.

Con questi risultati Rea rafforza la propria leadership in graduatoria, portandosi a quota 295 punti, con 70 lunghezze di vantaggio su Davies 91 sul centauro della Yamaha Michael Van der Mark, trionfatore a Donington (Gran Bretagna), ottavo a Laguna Seca. Melandri, invece, è sesto a 127 punti da Johnny.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 – GP STATI UNITI 2018 – MONDIALE SUPERBIKE

1 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 25 1’23.248 254,0 1’22.359 252,8 25 295 1

2 1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 25 2.978 1’23.041 252,2 1’22.282 253,4 20 225 2

3 5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 25 12.212 1’23.561 254,6 1’22.729 252,8 16 170 5

4 4 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 25 14.309 1’24.017 255,2 1’22.636 253,4 13 73 10

5 10 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 25 16.712 1’24.126 255,2 1’23.302 252,8 11 168 6

6 8 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 25 18.929 1’24.097 248,1 1’23.244 251,0 10 144 7

7 2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 25 25.638 1’23.731 251,6 1’22.297 252,2 9 188 4

8 9 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 25 26.211 1’24.443 251,6 1’23.253 249,2 8 204 3

9 11 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 25 31.579 1’24.795 251,6 1’23.321 251,0 7 71 13

10 16 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 25 38.084 1’24.671 250,4 1’24.291 247,5 6 30 17

11 17 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 25 44.971 1’24.987 249,8 1’24.382 248,7 5 23 18

12 20 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 25 45.412 1’25.273 243,6 1’24.836 244,7 4 45 15

13 18 98 K. HANIKA CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 25 50.768 1’25.512 243,0 1’24.746 240,3 3 3 22

14 6 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 25 1’06.063 1’24.916 254,6 1’22.919 249,2 2 75 9

15 12 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 24 1 Lap 1’25.808 249,8 246,4 1 73 11













Foto: Valerio Origo