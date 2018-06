Spagna-Portogallo, Mondiali 2018: le probabili formazioni. La Roja prova a ricomporsi in campo contro il temibile Cristiano Ronaldo

Dopo l’incredibile esonero del CT Julen Lopetegui, appena un giorno prima del via ufficiale dei Mondiali di calcio Russia 2018, la Spagna prova a concentrarsi solamente sul campo, in vista di un esordio decisamente non semplice. Contro la Roja ora allenata dall’ex capitano del Real Madrid Fernando Hierro, infatti, ci sarà il Portogallo per un match che sarà, con molta probabilità, già uno spareggio per il primo posto del Gruppo B. Le altre due compagini impegnate saranno Iran e Marocco, per cui il match di questa sera alle ore 20.00 italiane allo Stadio Olimpico di Sochi potrebbe già indirizzare l’esito del girone.

Chi la spunterà, dunque, tra i campione del mondo del 2010 in Sud Africa e tra i campioni d’Europa di due anni fa in Francia? Da una parte, dunque, vedremo la Spagna che si disporrà sul campo con il classico 4-3-3 sul quale, ovviamente, Hierro non ha ancora messo mano. Come era prevedibile davanti a David De Gea non ci sarà (almeno inizialmente) Daniel Carvajal sulla destra, dopo l’infortunio alla coscia subito nel corso della finale di Champions League di Kiev. Al posto del madridista giocherà il terzino Alvaro Odriozola classe 1995 della Real Sociedad. A sinistra, come sempre, Jordi Alba, mentre in mezzo alla retroguardia l’inossidabile coppia composta da Gerard Piquè e Sergio Ramos, reduce dalle polemiche per il caso-Salah. In mezzo al campo non dovremmo vedere Sergio Busquets, ma Thiago Alcantara e Koke assieme ad Andres Iniesta. Davanti ai lati del centravanti Diego Costa, i due talenti del Real Madrid: Isco e Marco Asensio.

Per quanto riguarda il Portogallo, ovviamente, tutto ruoterà attorno a Cristiano Ronaldo. CR7 farà coppia davanti con il milanista Andrè Silva, reduce da una stagione quanto mai opaca e che farà di tutto per mettersi alle spalle in Russia. In porta il confermato Rui Patricio, con la coppia di senatori Pepe-Bruno Alves nel centro della difesa (71 anni in due) mentre terzino sinistro sarà Rapahel Guerreiro del Borussia Dortmund, mentre a destra non ci saranno (non sono stati convocati) nè Joao Cancelo nè Nelson Semedo, bensì Cedric Soares del Southampton. A centrocampo Joao Moutinho sarà il playmaker, coadiuvato da Danilo Pereira, mentre Joao Mario (ex Inter) e Bernardo Silva (Manchester City) daranno corsa e qualità sulle fasce.

Si attende un match equilibrato, con tutti gli occhi su Cristiano Ronaldo che proverà a dare un dispiacere ai suoi tanti compagni di squadra del Real Madrid in campo. Sono in palio tre punti di importanza capitale, per arrivare agli ottavi di finale nella migliore posizione possibile del Gruppo B.

Le probabili formazioni:

Spagna (4-3-3): De Gea; Odriozola, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Koke, Iniesta; Asensio, Diego Costa, Isco.

Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Soares, Pepe, Bruno Alves, Guerreiro; Bernardo Silva, Joao Moutinho, Danilo Pereira, Joao Mario; Cristiano Ronaldo, André Silva.

Foto: Andres Iniesta Spagna Calcio Foto Marco Iacobucci EPP – Shutterstock.com