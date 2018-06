Spagna-Portogallo 3-3, Mondiali 2018: micidiale tripletta di Cristiano Ronaldo, che pareggio nel derby iberico

Al Fisht Stadium di Sochi, grande spettacolo nel big match del gruppo B del Mondiale 2018 tra Spagna e Portogallo. Finisce 3-3, in questo derby iberico molto sentito, per effetto dei gol di Diego Costa (24′ e 55′) e di Nacho al 58′, per gli spagnoli, e della tripletta di uno strepitoso Cristiano Ronaldo, stasera più che mai leader della compagine lusitana. Con questo risultato, in vetta al raggruppamento si conferma l’Iran, vittorioso contro il Marocco, a precedere le due squadre di stasera.

PRIMO TEMPO – Hierro, all’esordio sulla panchina della Roja , schiera l’undici titolare secondo il 4-2-3-1: De Gea; Nacho, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Silva, Isco, Iniesta; Diego Costa. Fernando Santos risponde con un assetto tattico speculare: Rui Patricio; Cedric, Pepe, José Fonte, Guerreiro; William Carvalho, João Moutinho; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes; Cristiano Ronaldo. Pronti, via e lusitani, dopo 2′, con una chance per realizzare: doppio passo di Ronaldo, il campione del Real Madrid trova il contatto con Nacho e finisce giù in area. Per Rocchi è rigore e l’asso dei portoghesi realizza da fuoriclasse, spiazzando De Gea e portando in vantaggio i campioni d’Europa. Al 9′ David Silva prova a trovare la porta, imbeccato da Diego Costa, ma il calciatore del Manchester City non è preciso. Al 20′ grandissima sterzata di Iniesta che, approfittando degli errori in ripiegamento di Bernardo Silva, si procura un’ottima chance ma non trova la coordinazione per la conclusione. Sul ribaltamento di fronte, pericoloso contropiede del Portogallo ispirato da un grande Ronaldo, tocco per Bruno Fernandes che, davanti al portiere, viene anticipato dalla diagonale di Jordi Alba. Partita scoppiettante ed un minuto dopo stupenda azione di Costa, che vince un contrasto con Pepe, finta, contro-finta e diagonale micidiale dell’attaccante dell’Atletico Madrid. Gol convalidato anche con l’ausilio del VAR: a inizio azione c’è un gomito largo del centravanti sul difensore lusitano, ma gli arbitri non ravvisano nulla di irregolare. La Spagna prova a sfruttare il momento ed al 26′ botta meravigliosa di controbalzo di Isco e palla che sbatte contro la traversa. Al 35′ l’Illusionista (Iniesta) va vicino al raddoppio: centro radente di Alba per l’ex Barça che col sinistro incrocia e il pallone sfiora il montante. E sul finire della prima frazione di gioco un nuovo lampo letale di Cr7: sinistro non irresistibile del portoghese e papera di de Gea, che si lascia clamorosamente sfuggire il pallone. Primo tempo che si conclude sul 2-1 nel segno dell’asso dei Blancos.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il tema tattico non cambia: Spagna fa possesso palla e Portogallo che aspetta. Grande senso della posizione di William Carvalho, capace di inaridire le giocate dei funambolici spagnoli. Al 54′, però, sugli sviluppi di un calcio piazzato, gli uomini di Hierro trovano ancora una volta il pareggio (2-2): incornata perentoria di Costa che, servito ottimamente da Busquets, si fa trovare puntuale all’appuntamento (doppietta per l’ex calciatore del Chelsea). L’inerzia della partita cambia e sono gli spagnoli ad essere incisivi pochi minuti più tardi: azione infinita Silva-Isco-Jordi Alba, la palla arriva dalla parte opposta a Nacho, che calcia stupendamente di controbalzo (3-2) e gonfia la rete al 58′. La Roja irretisce gli avversari con il possesso palla prolungato, nel tentativo di far correre a vuoto Ronaldo e compagni. Al 71′ Spagna vicina al poker: altra azione di uno scatenato Jordi Alba, assist a rimorchio per Costa che col sinistro sbuccia spedendo la palla sul fondo. I lusitani attaccano a testa bassa ma non trovano sblocchi. Match finito? Niente affatto ed è sempre Ronaldo: si conquista una punizione dal limite e tiro a giro micidiale (84 reti con la maglia della selezione portoghese). E su questa prodezza si conclude un confronto dalle mille emozioni.













Foto: kivnl / Shutterstock.com